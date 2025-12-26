Қозоғистонлик боксчилар бўлажак машғулотларини қаерда ўтказадилар
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон бокс федерацияси 2025 йилни сарҳисоб қилди ва 2028 йилги Олимпия ўйинларига тайёргарлик режаси билан ўртоқлашди.
ҚБФ бош котиби, миллий терма жамоанинг собиқ боксчиси Мерей Ақшаловнинг сўзларига кўра, мамлакатимизнинг эркаклар ва аёллар терма жамоалари барча режалаштирилган мусобақаларда иштирок этдилар.
У қозоғистонлик боксчилар World Boxing, IBA ва бошқа ташкилотлар томонидан қўллаб-қувватланадиган турнирларда муваффақиятли иштирок этганини таъкидлади.
Келажакдаги режаларга келсак, АҚШда машғулотларга алоҳида эътибор қаратилади.
“Бу йил АҚШнинг Лос-Анжелес шаҳрида ўқув-машғулот йиғини бўлиб ўтди. Унда тўрт боксчи иштирок этди. Улар бир ярим ой Астана шаҳрида бўлиб ўтадиган Жаҳон чемпионатига тайёргарлик кўрдилар. Келажакда бундай йиғинлар Америкада мунтазам равишда ўтказилади. Чунки, Олимпия ўйинлари 2028 йилда у ерда бўлиб ўтади. Шунинг учун биз спортчиларни ўша мамлакатга юбориш масаласини кўриб чиқяпмиз”, - деди Мерей Ақшалов.