Қозоғистонлик аёл курашчилар Албаниядаги рейтинг мусобақасида чемпион бўлдилар
ASTANA. Kazinform – Албания пойтахти Тиранада бўлиб ўтаётган кураш бўйича рейтинг мусобақасида Қозоғистон терма жамоаси аъзолари Зейнеп Баянова (50 кг) ва Лаура Алмағанбетова (55 кг) чемпион бўлди.
Аёллар ўртасида Зейнеп Баянова саралаш босқичида АҚШ ва Японияни, ярим финалда эса ҳиндистонлик курашчини мағлуб этди. Финалда у ҳиндистонлик Приянши Пражапатни 13:2 ҳисобида мағлуб этиб, турнир ғолибига айланди.
Лаура Алмағанбетова дастлаб Ҳиндистон ва Германия спортчиларини мағлуб этган финалда украиналик Лиллия Маланчукни мағлуб этди.
Эслатиб ўтамиз, бунгача Ризабек Айтмухан (97 кг), Азамат Даулетбеков (92 кг) ва Болат Сақаев (86 кг) кучли учликни якунлаган эди.
Аввалроқ қозоғистонлик курашчилар жуфтлиги Албаниядаги турнирнинг финалига чиқиб, олтин медаль учун курашиши ҳақида хабар берган эдик.
25 февралда бошланган ва 1 мартгача давом этадиган турнир бўлиб ўтади. Қозоғистон спортчилари барча кураш турлари бўйича синовдан ўтказилади.