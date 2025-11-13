Қозоғистонга ташриф буюрувчилар сони ортди: аҳоли энг кўп жойлашган ҳудудлар аниқланди
ASTANA. Kazinform — 2025 йил январь-сентябрь ойларида 16,1 минг киши доимий яшаш учун Қозоғистонга кўчиб ўтди. Бу мамлакатни тарк этганлар сонидан анча кўп, дея хабар беради Миллий статистика бюроси.
Бюро маълумотларига кўра, ушбу даврда мамлакатни 5,9 минг киши тарк этган, бу ўтган йилга нисбатан 41,4 фоизга камдир. Натижада миграция сальдоси ижобий – 10,2 минг киши.
Мамлакатнинг асосий миграция алмашинуви МДҲ давлатлари билан амалга оширилади: келганларнинг 82,7 фоизи, кетаётганларнинг 73,2 фоизи шу давлатлар фуқароларидир. Бошқа давлатлар орасида Хитой, Мўғулистон ва Туркия фуқаролари Қозоғистонга кўпроқ кўчиб келадилар.
Келганларнинг асосий қисми Алмати вилояти (4,4 минг киши), Алмати шаҳри (2,6 минг), Манғистау вилояти (2,3 минг) ва Астана (1 минг) шаҳрига жойлашди.
Мамлакат ичидаги кўчиб келганлар сони ҳам ўтган йилга нисбатан 22,8 фоизга ўсган. Ҳудудлараро миграция бўйича аҳоли энг кўп бўлган ҳудудлар қуйидагилардир:
- Астана - 67,2 минг киши
- Алмати - 27,8 минг киши
- Чимкент - 13 минг киши
- Алмати вилояти - 8 минг киши
Аввалроқ Миллий статистика бюроси Қозоғистон аҳолисининг аниқ сонини эълон қилган эди.