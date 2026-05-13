Қозоғистонга Хитойдан кўчиб келувчилар сони уч бараварга ошди
ASTANA. Kazinform – 2026 йилнинг биринчи чорагида Қозоғистонга Хитойдан келаётган иммигрантлар сони кескин ошди, деб хабар беради Data Hub.
Январь-март ойларида Қозоғистонга доимий яшаш учун 1 260 нафар Хитой фуқароси келган. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан уч баравардан кўпроқ.
ҚР Стратегик режалаштириш ва ислоҳотлар агентлиги қошидаги Миллий статистика бюросининг маълумотларига кўра, биринчи чорак якунлари бўйича Хитойдан миграция оқимининг бундай юқори даражаси камида сўнгги тўққиз йилда биринчи марта қайд этилмоқда.
Бундан ташқари, чораклик статистика анъанавий равишда ўзгарувчан. Яъни, кескин ўсиш даврлари кейинги пасайишлар билан алмашинади.
Масалан, бир йил олдин бу кўрсаткич ҳам сезиларли даражада ўсишни кўрсатди. Шу пайтда Қозоғистонга келганлар сони 98 кишидан 750 кишигача, яъни деярли саккиз баравар кўпайган эди.
Бироқ, сўнгги икки йилдаги доимий юқори кўрсаткичлар Хитой фуқароларининг миграция фаоллигининг ортиши тенденцияси пайдо бўлаётганидан далолат беради.
Биринчи чорак натижаларига кўра, Хитой Қозоғистонга доимий яшаш учун кўчиб келган фуқаролар сони бўйича учинчи ўринни эгаллади. Шу билан бирга, иккинчи ўринда турган Россиядан фарқи атиги беш кишини ташкил этди. Россиядан Қозоғистонга 1 265 нафар иммигрант келган. Бу ўтган йилга нисбатан 29 фоизга кўп.
Миграция бўйича етакчи мамлакат - Ўзбекистондир. Бу мамлакатдан 2 275 киши кўчиб келган. Бироқ, бу ерда пасайиш кузатилди - бу кўрсаткич ўтган йилга нисбатан 13 фоизга камайди.
Хитойдан келганларнинг аксарияти - этник қозоқлардир. Уларнинг улуши 99,5 фоизга етади. Энг машҳур ҳудудлар Астана ва Алмати шаҳарлари, шунингдек, Алмати вилояти ва Жетису вилоятларидир.
Иммигрантлар статистикасига доимий яшаш жойини расман ўзгартирган хорижий фуқаролар ва фуқаролиги бўлмаган шахслар киради.