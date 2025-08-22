Қозоғистондан Озарбайжонга сайёҳлар оқими 20 фоизга ошди
ASTANA. Kazinform - Озарбайжонга қозоғистонлик сайёҳлар сони ўтган йилга нисбатан 20,6 фоизга ошди, Қозоғистон мамлакатга келганлар сони бўйича барча давлатлар орасида 7-ўринни эгаллаб, умумий оқимнинг 4,0 фоизини таъминлади. Бундай маълумотлар Озарбайжон Республикаси Давлат статистика қўмитаси томонидан тақдим этилган, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
Давлат статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь-июль ойлари давомида Озарбайжонга дунёнинг 182 давлатидан 1 миллион 477,9 минг нафар хорижий фуқаролар ташриф буюрган. Бу 2024 йилнинг шу даврига нисбатан 1,7 фоизга кам.
Қозоғистон фуқароларининг Озарбайжонга қизиқиши тобора ортиб бораётганини намойиш этмоқда. Уларнинг сони ўтган йилга нисбатан 20,6 фоизга ошган. Бу барча МДҲ давлатлари орасида энг юқори ўсиш суръатларидан биридир.
Озарбайжонга келганлар сони бўйича етакчи еттиликка Россия, Туркия, Ҳиндистон, Эрон, Саудия Арабистони ва Грузия ҳам кирди.
Қозоғистондан ташқари Тожикистон, Исроил, Хитой, Япония, Қирғизистон, Иордания ва Ўзбекистондан ҳам сайёҳлар сони ортган.
Статистик маълумотларга кўра, сайёҳларнинг 75,5 фоизи тез ва қулай деб ҳисобланган, айниқса тўғридан-тўғри рейслар мавжуд бўлса, ҳаво йўналишини танлаган. 23,1 фоизи темир йўл ёки автомобиль транспортидан фойдаланган бўлса, 1,4 фоизи денгиз орқали келган.
Туризм бўйича экспертларнинг фикрича, Қозоғистондан туристлар оқимининг ўсиши Озарбайжон ва Қозоғистон ўртасидаги сиёсий мулоқот, маданий қариндошлик ва ишбилармонлик фаоллигининг кучайиши билан боғлиқ. Тўғридан-тўғри рейслар, соддалаштирилган виза режими ва умумий тарихий ва лингвистик яқинлик саёҳатларни қулай ва жозибали қилади.
Озарбайжон, шунингдек, Қозоғистон фуқаролари учун дам олиш, тиббий туризм ва ишбилармонлик тадбирларини ўтказиш учун тобора оммабоп манзилга айланиб бормоқда. Боку, Ганжа, Шеки, Ланкаран ва бошқа шаҳарлар табиати, меъморчилиги ва замонавий инфратузилмаси билан сайёҳларни ўзига тортади.
Статистик маълумотларга кўра, бу даврда Озарбайжондан чиқувчи оқимнинг бироз қисқариши қайд этилган. Туркия ҳали ҳам биринчи ўринда, уни тарк этганларнинг 40,6 фоизи танлаган. Иккинчи ўринни Россия эгаллади (15,7%), ўсиш 28,5%. Ундан кейинги ўринларда Грузия (11,2 фоиз) ва Эрон (8,9 фоиз), Грузияга саёҳатлар деярли 26 фоизга ўсган. Қолган 23,6% бошқа мамлакатлардан, жумладан, Европа, Яқин Шарқ ва Осиёдан.