Қозоғистондаги референдумда МДҲнинг 100 га яқин кузатувчиси иштирок этади
ASTANA. Kazinform - 15 март куни бўлиб ўтадиган Қозоғистоннинг янги Конституцияси бўйича референдумни МДҲнинг 100 га яқин вакили кузатади. Бу ҳақда МДҲ кузатувчилари миссияси Штаби раҳбари Евгений Козяк маълум қилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
"Референдум ўтказиш бўйича Марказий комиссия раиси Нурлан Абдиров билан учрашувимиз якунланди, у ерда биз халқаро кузатувчилар сифатида аккредитация олдик. Миссия Қозоғистон Республикаси Конституцияси лойиҳаси бўйича умумхалқ референдумини кузатишни бошлади", - деди у матбуот анжуманида.
Унинг сўзларига кўра, ушбу ташриф МДҲ миссияси учун Қозоғистонга ўн тўққизинчи ташрифдир. Умуман олганда, бу МДҲ Давлат раҳбарлари кенгашининг қарори билан ташкилот Ҳамдўстликдаги сайлов кампанияларини кузатишни бошлаган 2001 йилдан бери 133-миссиядир.
Миссия таркибига тахминан 100 нафар халқаро кузатувчи кириши кутилмоқда. Узоқ муддатли кузатувчилар ўз ишини бошладилар, миссия штаб-квартираси Астанада жойлашган. Қисқа муддатли кузатувчилар референдум санасига яқинроқ етиб келади.
Миссияга МДҲ Бош котибининг биринчи ўринбосари Игорь Петришенко раҳбарлик қилади. Унинг номзоди Ҳамдўстликка аъзо давлатларнинг қонуний ва МДҲнинг бошқа органларидаги доимий ваколатли вакиллари кенгаши томонидан маъқулланди.
Евгений Козяк таъкидлаганидек, миссия анъанавий равишда мустақиллик ва давлатнинг ички ишларига аралашмаслик тамойилларига асосланади.
"Бизнинг кузатувларимиз доимо холисдир. Биз оммавий ахборот воситалари вакиллари билан мулоқотга очиқмиз ва фаолиятимиз ҳақидаги барча саволларга жавоб беришга тайёрмиз", - деб таъкидлади у.