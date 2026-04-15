Қозоғистондаги мойли уруғлар захираси 2,7 млн тоннадан ошади
ASTANA. Kazinform - Миллий статистика бюросининг маълумотларига кўра, Қозоғистон 2026 йил 1 апрел ҳолатига кўра, мойли уруғларнинг катта захираларини тўплаган. Умумий ҳажми 2,7 миллион тоннадан ошади, бу захираларнинг аксарияти озиқ-овқат мақсадларида ишлатилади, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Миллий статистика бюросининг маълумотларига кўра, мойли уруғларнинг умумий захираларидан 2,5 миллион тоннаси озиқ-овқат, 109 400 тоннаси экиш ва 106 900 тоннаси озуқа сифатида таснифланади.
Энг катта улуш деҳқончилик ва чорвачилик билан шуғулланувчи юридик шахсларга тегишли бўлиб, 1,1 миллион тоннани ташкил этади. Якка тартибдаги тадбиркорлар ва фермер хўжаликлари 580 тонна экинга эгалик қилади. Ёғ ва мой ишлаб чиқарувчилар 405 600 тонна, дон омборлари 374 500 тонна ва улгуржи савдо корхоналари яна 135 500 тоннани ташкил қилади.
Кунгабоқар уруғлари захираларнинг энг катта улушини ташкил қилади, 1,4 миллион тоннани ташкил қилади. Зиғир уруғи (842 200 тонна) ва рапс уруғи (271 300 тонна) ҳам катта ҳажмларни ташкил қилади. Сафлор захиралари 93 100 тонна, соя 55 900 тонна, хантал 15 500 тонна ва пахта 6038 тоннани ташкил қилади. Камелина ва кунжутнинг оз миқдори қайд этилди.
Ҳудудий жиҳатдан энг катта захиралар Шимолий Қозоғистон вилоятида 788 100 тонна билан тўпланган. Улардан кейин Қостанай вилояти (559 900 тонна), Ақмола вилояти (431 800 тонна), Шарқий Қозоғистон вилояти (278 100 тонна) ва Павлодар вилояти (271 900 тонна) келади. Энг кам захиралар Атирау ва Қизилўрда вилоятларида қайд этилган.
2026 йил январь ойида ташқи савдо операциялари ҳам асосий экинлар бўйича фаолликни кўрсатди. Зиғир уруғи экспорти 116 500 тоннани, импорт эса 2634 тоннани ташкил этди. Кунгабоқар экспорти 22 500 тоннага етди, импорт эса 3918 тоннани ташкил этди. Рапс экспорти 15 176 тоннани, импорт эса минимал бўлди. Соя экспорти 9 077 тоннани ташкил этди, импорт эса 3330 тоннани ташкил этди.