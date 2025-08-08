Қозоғистондаги биринчи АЭС қандай бўлади
ASTANA. Kazinform — Тез орада Алмати вилоятидаги Улкен қишлоғи яқинида Қозоғистонда биринчи АЭС қурилишини бошлаш маросими бўлиб ўтади. Қурилиш майдонида аллақачон махсус техникалар мавжуд.
Тантанали тадбирда ҚР Атом энергияси агентлиги раҳбари Алмасадам Сатқалиев, “Росатом” давлат корпорацияси бош директори Алексей Лихачев ва бошқа расмий шахслар иштирок этиши кутилмоқда. Бу ерда тупроқни йиғиш учун бурғулаш ишлари бошланади; намуналари солинган капсула тадқиқот учун Россия томонига топширилади.
ҚР Атом энергияси агентлиги маълумотларига кўра, бўлажак станция Нововоронеж АЭС намунасида қурилади. Моделда ушбу станциянинг 6-сонли энергия блоки - дунёдаги биринчи 3+ авлод энергия блоки кўрсатилган.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда илк АЭС қурилиши: «Росатом» билан йўл харитаси имзоланди.