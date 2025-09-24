Қозоғистонда юк ташиш 9,8 фоизга ошди
ASTANA. Kazinform – 2025 йил январь-август ойларида Қозоғистон Республикасида юк ташиш ҳажми ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 9,8 фоизга ўсиб, 753 миллион тоннани ташкил этди.
Барча транспорт турларида юк ва багаж ташишдан олинган даромад 3,7 миллиард тенгени ташкил этди.
Ҳудудлар бўйича 2025 йил январь-август ойларида юк айланмасининг ўсиши Астана (15,2 фоиз), Алмати (1,5 фоиз) ва Атирау (47,8 фоиз) шаҳарларида, шунингдек, Жетису (41,1 фоиз) ва Абай (30 фоиз) вилоятларида кузатилди.
Транспорт турлари бўйича энг катта юк ташиш ҳажми темир йўл транспортига тўғри келади – 300,3 миллион тонна, бу 2024 йил январь-август ойларига нисбатан 11,4 фоизга кўпдир.
Автомобиль транспортида ташиш ҳажми ҳам 1,8 фоизга ошди.
Қувурлар ташишда ҳам сезиларли ўсиш кузатилди – 228,1 миллион тонна, бу ўтган йилга нисбатан 16,5 фоизга юқори.
Ҳаво транспортида 19,1 минг тонна юк ташилди, бу 2024 йилнинг шу даврига нисбатан 7,5 фоизга кўпдир.
Денгиз ва қирғоқ транспортида ҳам ўсиш кузатилди – 30,6 фоиз, 2025 йилнинг 8 ойида 2485,5 минг тонна юк ташилди.
Қайд этиш жоизки, Транскаспий йўлаги орқали юк ташиш ҳажми 10 миллион тоннагача кўтарилади.