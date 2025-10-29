Қозоғистонда “Яшил болалар боғчалари” сони ортиб бормоқда
ASTANА. Кazinform — Мамлакатда “Тоза Қозоғистон” экологик умумхалқ ҳаракати доирасида амалга оширилаётган “Яшил болалар боғчаси” лойиҳасида иштирок этаётган мактабгача таълим ташкилотлари сони ортиб бормоқда.
Қозоғистон Республикаси Таълим-маориф вазирлиги маълумотларига кўра, лойиҳа доирасида ҳудудларда 156 та мактабгача таълим ташкилоти фаолият юритмоқда.
Лойиҳанинг асосий мақсади ёш авлоднинг табиатга бўлган меҳрини ошириш ва болаликдан экологик маданиятни шакллантиришдир. Мактабгача таълим ва тарбиянинг янгиланган намунавий ўқув дастури болаларнинг экологик билимларини ривожлантиришга, табиатга ғамхўрлик қилиш ва уни ҳимоя қилиш кўникмаларини шакллантиришга алоҳида эътибор қаратади.
— Экологик таълим болаларнинг ёш хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади. У уларнинг табиат ҳақидаги тушунчаларини кенгайтиришга, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси билан танишишга, атроф-муҳитнинг тозалигини сақлашга, табиий ресурслардан оқилона фойдаланишга ва ўсимликларга ғамхўрлик қилишга қаратилган. Буларнинг барчаси меҳнатсеварлик ва масъулиятни ривожлантиришга ёрдам беради, — дейди Мактабгача таълим департаменти директори Манар Адамова.
Ёш болалар учун экологик таълим "Атроф-муҳит билан таништириш" йўналиши орқали амалга оширилади. Бу болаларда табиат ҳақида дастлабки тушунчаларни ва унга нисбатан тўғри муносабатни шакллантириш имконини беради. Бу иш "Бадиий адабиёт", "Расм чизиш", "Нутқни ривожлантириш", "Математика асослари" ва "Мусиқа" каби йўналишлар билан интеграциялашган ҳолда амалга оширилади.
