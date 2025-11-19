Қозоғистонда янги йил арафасида озиқ-овқат нархи ошадими
ASTANA. Kazinform — ҚР Бош вазир ўринбосари, Миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғарин Янги йил арафасида озиқ-овқат маҳсулотлари нархлари қандай ўзгариши ҳақида ўз фикрини билдирди.
“Шу йўналишда ишлаяпмиз. Ўтган йили Янги йил арафасидаги даврни анча оддий ўтказдик. Бу йил ҳам шундай бўлади деган умиддамиз. Янги йилга келиб нарх-наво кўтарилади деб ўйламайман. Янги йил яқинлашганда, эҳтимол, баъзи стандарт нархлар ошиши мумкин. Бироқ оммавий ўсиш бўлмайди”, - деди у Ҳукумат йиғилишидан кейинги матбуот анжуманида.
Бош вазир ўринбосари жорий инфляцияга таъсир этаётган омилларга ҳам тўхталиб, Ҳукумат ва Миллий банк томонидан қабул қилинган 3 йиллик дастур ана шу сабабларни бартараф этишга қаратилганини эслатди.
“Ҳозирги инфляция сабабларини юқорида айтиб ўтдим. Ўйлайманки, 2026, 2027 йилларда вазиятни тўғирлашимиз мумкин”, — деди Серик Жуманғарин.
Таъкидлаш жоизки, бугун Ҳукумат, Миллий банк ва Молия бозорини тартибга солиш агентлиги томонидан макроиқтисодий барқарорлаштириш ва аҳоли фаровонлигини ошириш бўйича 3 йиллик қўшма ҳаракатлар дастури тақдимоти ўтказилди.
Муаллиф: Есимжан Нақтибай