OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    16:20, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда янги йил арафасида озиқ-овқат нархи ошадими

    ASTANA. Kazinform — ҚР Бош вазир ўринбосари, Миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғарин Янги йил арафасида озиқ-овқат маҳсулотлари нархлари қандай ўзгариши ҳақида ўз фикрини билдирди.

    Әлеуметтік маңызы бар 5 түрлі азық-түліктің бағасы төмендеді
    Фото: Saudagovkz

    “Шу йўналишда ишлаяпмиз. Ўтган йили Янги йил арафасидаги даврни анча оддий ўтказдик. Бу йил ҳам шундай бўлади деган умиддамиз. Янги йилга келиб нарх-наво кўтарилади деб ўйламайман. Янги йил яқинлашганда, эҳтимол, баъзи стандарт нархлар ошиши мумкин. Бироқ оммавий ўсиш бўлмайди”, - деди у Ҳукумат йиғилишидан кейинги матбуот анжуманида.

    Бош вазир ўринбосари жорий инфляцияга таъсир этаётган омилларга ҳам тўхталиб, Ҳукумат ва Миллий банк томонидан қабул қилинган 3 йиллик дастур ана шу сабабларни бартараф этишга қаратилганини эслатди.

    “Ҳозирги инфляция сабабларини юқорида айтиб ўтдим. Ўйлайманки, 2026, 2027 йилларда вазиятни тўғирлашимиз мумкин”, — деди Серик Жуманғарин.

    Таъкидлаш жоизки, бугун Ҳукумат, Миллий банк ва Молия бозорини тартибга солиш агентлиги томонидан макроиқтисодий барқарорлаштириш ва аҳоли фаровонлигини ошириш бўйича 3 йиллик қўшма ҳаракатлар дастури тақдимоти ўтказилди.

    Муаллиф: Есимжан Нақтибай

    Теглар:
    Янги йил Ҳукумат йиғилиши Нарх-наво Ҳукумат ҚР Миллий иқтисодиёт вазирлиги Озиқ-овқат
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!