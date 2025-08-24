Қозоғистонда узум қанча туради
ASTANA. Kazinform – Бу йил кузда Қозоғистонда узум навига қараб турли ҳудудларда турли нархларда сотилмоқда. Йирик шаҳарлар бўйича маълумотларга кўра, мазкур меванинг бир килограмми 500 тенгедан 2800 тенгегача ўзгариб туради, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Ҳудудларда узум нархида беш бараваргача фарқ бор. Энг арзон нархлар анъанавий равишда етказиб берувчиларга яқинроқ бўлган жанубий ҳудудларда. Бу ерда мева жавонларга тезроқ тушади ва истеъмолчи учун арзонроқ.
Ва энг қиммат нархлар шимолий ва ғарбий ҳудудларда қайд этилган. Бу ерда нафақат логистика ва асосий етказиб берувчилардан масофа, балки талаб ҳам роль ўйнайди: ўз боғлари кам бўлган ҳудудларда узум кўпинча юқори сифатли маҳсулот сифатида қабул қилинади.
«Дамский пальчик»
Ушбу турдаги узум ҳар доим энг кўп талабга эга. Бироқ, унинг мавжудлиги минтақага қараб жуда фарқ қилади.
Энг паст нарх - Қизилўрда бўлиб, у ерда узумнинг бир килограмми бор-йўғи 800 тенге туради.
Энг юқори нарх бирданига икки шаҳарда: Чимкент ва Ақтауда, бу ерда килограмми 2500 тенге.
Мамлакат бўйича ўртача нарх 1415 тенге/кг.
Жанубий ва марказий ҳудудларда: Алмати, Қарағанди, Жезқазған, Тараз шаҳарларида нарх 1000 дан 1300 тенгегача. Ғарбда, Атирау ва Ақтауда узум анча қиммат, шимолда Петропавл ва Кўкшетауда энг юқори кўрсаткичлар қайд этилган.
"Кишмиш"
Яна бир машҳур нав - кишмиш. Унинг нархи ҳам ўзгариб туради.
Энг арзон нарх - Қизилўрдадабўлиб, у ерда узумнинг килограмми 500 тенге.
Энг қиммати Кўкшетауда бўлиб, у ерда бир килограм узум 2800 тенгегача туради.
Мамлакат бўйича ўртача нарх 1267 тенге/кг.
Жанубда: Алмати, Туркистон ва Тараз шаҳарларида нарх 800–1000 тенге атрофида, бу кўпчилик учун қулай. Шимол ва ғарбда нарх икки-уч баробар қимматроқ.
Икки навнинг ўртача нархи қуйидагича:
Энг арзон нархҚизилўрдада(650 тенге/кг).
Энг қиммат нарх Кўкшетауда (2400 тенге/кг).
Жануб ва марказда – Алмати, Қарағанди, Жезқазған, Тараз, Туркистонда узум нархи 900-1200 тенге орасида.
Ғарбда - Атирау, Ақтау ва шимолда - Кўкшетау, Петропавл, Ўскемен, Семейда - нарх 1450-2400 тенге даражасида.