Қозоғистонда уй-жой нархлари қандай ўзгарди
ASTANA. Kazinform – 2025 йил июль ойида уй-жой олди-сотдиси бўйича 39 742 та битимлар, шу жумладан хусусий уйлар бўйича 8 465 та, кўп қаватли уйлардаги квартиралар бўйича 31 277 та битимлар рўйхатга олинган.
2025 йил июнь ойига нисбатан (33 273 та) уй-жой олди-сотди битимлари сони 19,4 фоизга ошди. Битимлар сони бўйича Астана (8 636 — 21,7%) ва Алмати (8432 — 21,2%) шаҳарлари, шунингдек, Қарағанди вилояти (2 756 — 6,9%) етакчилик қилмоқда. Битимлар сони энг ками Улитау вилоятида — 247 та битим (0,6%).
2025 йил июль ойида июнга нисбатан битимлар сонининг энг катта ўсиши Қизилўрда вилояти (+70,6 фоиз) ва Астана (+42,2 фоиз), Алмати (+27,2 фоиз) шаҳарларида қайд этилган. Ушбу ойдаги энг катта пасайиш Улитау (-12,4%), Атирау (-10,9%) ва Алмати (-5%) вилоятларида қайд этилган.
“2025 йил июнь ойига нисбатан кўп қаватли уйларда тузилган битимлар сони 23 фоизга ошган (5 848 та битим). 2025 йил июль ойида квартиралар бўйича жами 31 277 та битим тузилди, бу умумий битимлар сонининг 78,7 фоизини ташкил этади. Кўп қаватли уйларда уй-жой сотишнинг асосий улуши Астана (27,2 фоиз), Алмати (24,8 фоиз) ва Қарағанди вилояти (7,4 фоиз) шаҳарларига тўғри келади. Хоналар сони бўйича 1 хонали квартираларни сотиш устунлик қилди, 2025 йил июль ойида 12 489 та битим тузилди.
2025 йил июнь ойига нисбатан июль ойида якка тартибдаги уй-жойлари бўйича тузилган битимлар сони 7,9 фоизга ошган (621 та битим). Июль ойида жами 8 465 та битим қайд этилган. Якка тартибдаги уй-жойлари бўйича битимлар сонининг энг катта ўсиши Алмати (+27,7 фоиз), Қизилўрда (+26,9 фоиз) ва Манғистау (+18,1 фоиз) вилоятларида кузатилди. Худди шу ойдаги пасайиш фақат Жамбил (-2,8%) вилоятида кузатилди.
2025 йил июль ойида уй-жой олди-сотди операциялари ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 0,9 фоизга камайди, бунда 40 099 та битим қайд этилган. Битимлар сонининг энг юқори ўсиши Қизилўрда вилоятида (30 фоиз), энг катта пасайиш Улитау вилоятида (-46 фоиз) кузатилди. 2025 йил январь-июль ойларида транзакциялар сони 2024 йил январь-июлга нисбатан 3,4 фоизга ошди”, - дея хабар беради Миллий статистика хизмати.
Бир йил ичида (2025 йил июлидан 2024 йил июлгача) янги уй-жойларни сотиш нархи 9,6 фоизга, мавжуд уй-жой бозорида эса 7,3 фоизга ошди. Яхшиланган уй-жой ижараси учун тўлов 8,2 фоизга ошди.
Минтақалар бўйича янги уй-жой нархи Павлодарда — 25,8 фоизга, Қизилўрда ва Алматида — 15,3 фоизга сезиларли даражада ошди. Мавжуд квартира бозорида нархларнинг энг юқори ўсиши Ақтўбе (19%), Павлодар (15,8%), Алмати (14,4%) ва ижарага бериладиган уй-жой бозорида — Ақтўбе (32,6%), Семей (23,2%) ва Кўкшетау (21,6%) шаҳарларида қайд этилди.
Бир ой ичида (2025 йил июлдан 2025 йил июнга қадар) янги уй-жойларни сотиш нархи 0,2 фоизга, квартираларни қайта сотиш 0,9 фоизга ошди. Яхшиланган уй-жой учун ижара тўлови 0,8 фоизга ошди.