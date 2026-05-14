Қозоғистонда ўртача ойлик иш ҳақи маълум бўлди
ASTANA. Kazinform - Миллий статистика бюросининг маълумотларига кўра, Қозоғистон Республикасида 2026 йилнинг биринчи чорагида ўртача ойлик номинал иш ҳақи 461 486 тенгени ташкил этди, деб хабар беради Kazinform.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, номинал иш ҳақи индекси ўтган йилнинг мос чорагига нисбатан 109,1% ни, реал кўринишда эса 97,7% ни ташкил этди. 2026 йилнинг биринчи чорагида ўртача иш ҳақи (иш ҳақи сериясининг марказий даражаси) 331 527 тенгени ташкил этди.
Статистика бюросининг маълумотларига кўра, 2025 йилнинг мос чорагига нисбатан ўртача ойлик иш ҳақининг энг юқори ўсиши қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалигида — 20,3%, молиявий ва суғурта фаолиятида — 18,1%, сув таъминоти, оқова сувларни чиқариш, чиқиндиларни йиғиш, қайта ишлаш ва йўқ қилиш, ифлосланишни бартараф этиш соҳасида — 16,5%, электр энергияси, газ, буғ, иссиқ сув ва кондицияланган ҳаво билан таъминлаш соҳасида — 14,7%, транспорт ва омборлаш соҳасида — 12,9%, саноатда эса — 11,6%ни ташкил этган. Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар соҳасида ўртача ойлик иш ҳақи 7,0% га, таълим соҳасида эса ўртача ойлик иш ҳақи 4,2% га ошди.
Ҳудудий даражада, 2026 йилнинг биринчи чорагида ўртача ойлик номинал иш ҳақининг 2025 йилнинг шу чорагига нисбатан энг катта ўсиши Абай вилоятида (14,2%), Павлодар вилоятида (12,4%), Жетису вилоятида (12,2%), Алмати вилоятида (10,9%) ва Алмати шаҳрида (10,7%) қайд этилди.