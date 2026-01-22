OZ
Тренд:
    12:36, 22 Январь 2026

    Қозоғистонда тўртта янги фармацевтика заводи қурилади

    ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда Президент Қасим-Жомарт Тоқаев топшириқлари доирасида маҳаллий фармацевтика саноатини ривожлантириш лойиҳалари амалга оширилмоқда.

    Ҳукумат ҚР Соғлиқни сақлаш вазирлиги ва «АлтИНФАРМ» МЧЖ, «МСП-РОМФАРМ» МЧЖ, «Абди Ибрагим Глобал фарм» МЧЖ ва «Нобел Алматинская фармацевтическая фабрика» АЖ компаниялари ўртасида фармацевтика ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш бўйича инвестиция шартномаларини тузишни маъқуллади.

    Жами инвестиция ҳажми 173 млрд тенгеге тенг бўлиб, лойиҳалар 356 турдаги дори-дармонларни, жумладан ижтимоий аҳамиятга эга препаратлар, онкологик касалликларни, қандли диабетни даволаш воситалари, вирусга қарши, оғриқни камайтириш ва микробга қарши дориларни маҳаллийлаштиришни назарда тутади.

    Янги корхоналар Алмати шаҳрида (икки лойиҳа), Алмати ва Туркистон вилоятларида жойлашади ва тахминан 675 та иш ўрни яратилади. Заводлар халқаро GMP стандартларига мувофиқ қурилиши режалаштирилган бўлиб, бу импортга боғлиқликни камайтириш, дорилар хавфсизлигини ошириш ва аҳолини сифатли маҳаллий препаратлар билан таъминлаш имконини беради.

    Теглар:
    Президент топшириқлари Соғлиқни сақлаш Тиббиёт Ҳукумат
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
