Қозоғистонда торт нархи қанча
ASTANA. Kazinform – Қозоғистонда торт нархи ошди. Ҳудудлар ўртасидаги фарқ ҳам ошди. Байрам арафасида биз дўкон ва қандолат маҳсулотлари жавонларидаги нархларни таққосладик.
Торт ҳозирда машҳур ширинлик тури ҳисобланади. У фақат туғилган кун кечаларида, балки оилавий йиғилишларда, байрамларда ҳам дастурхонимиздан ўрин олади. Нархларни таққослашда ҳудудлардаги қаймоқли бисквитларнинг нархини аниқладик. Қандолат дўконларидаги ва оддий дўконлардаги ширинликларнинг нархини таққосладик.
Астана шаҳрида нархлар 4000 тенгедан бошланади, баъзи дўконларда эса чиройли безатилган муаллифлик тортининг нархи 18000 тенгега етади.
Алмати шаҳрида нархлар 6500 тенгедан бошланади ва 12000 тенгегача кўтарилади. Агар алоҳида буюртма қилсангиз, нарх янада юқори бўлади.
Мамлакатдаги энг юқори нархлардан бири Атирауда қайд этилди. Бу ерда тортнинг нархи 6000 тенгедан бошланади ва 30 000 тенгега етади. Айниқса, дизайн ноёб бўлса, нарх ошади. Оралда нархлар жуда катта фарқ қилади. Бир дўконда оддий бисквит тортнинг нархи 6 000 тенге бўлса, айрим дўконларда у 27 000 тенгега сотилади. Ақтау ва Ақтўбеда тортнинг ўртача нархи 6500-7500 ва 12000-15000 тенгени ташкил этади.
Шимолий ва шарқий ҳудудларда нархлар ўртачароқ. Масалан, Петропавлда тортни 3000-14000 тенгега, Кўкшетауда 3000-10000 тенгега ва Қостанайда 3500-7000 тенгега сотиб олишингиз мумкин. Павлодар, Семей ва Ўскеменда нархлар ҳам шу атрофида. Бу шаҳарларда торт нархи 3 000–10 000 тенге оралиғида.
Қарағандида торт нархи 3500 тенгедан бошланади ва 12000 тенгега етади. Жезқазғанда унинг нархи 4000 дан 15000 тенгегача. Мамлакатнинг жанубий шаҳарларида нархлар пастроқ. Таразда бир килоси 2000 дан 7000 тенгегача. Чимкент, Талдиқўрған ва Туркистонда тортнинг ўртача нархи 3500 дан 4300 гача ва 14000 дан 15000 тенгегача.
Қизилўрдада торт нархи 8000 тенгедан бошланади ва 14000 тенгега етади.