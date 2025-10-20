Қозоғистонда таълим ва спорт соҳасида янги сунъий интеллект лойиҳалари ишлаб чиқилмоқда
ASTANA. Kazinform - ҚР Бош вазири Олжас Бектенов Қозоғистоннинг IТ-компаниялари вакиллари билан таълим, спорт ва саноатда сунъий интеллект стартапларини қўллаб-қувватлаш масаласини муҳокама қилди, дея хабар беради Kazinform primeminister.kzга таяниб.
Лойиҳалар Давлат раҳбарининг “Қозоғистон сунъий интеллект даврида: долзарб вазифалар ва рақамли трансформация орқали уларнинг ечимлари” номли Қозоғистон халқига Мурожаатномаси асосида кўриб чиқилди.
Маҳаллий Paradigm Shift (CodiPlay) компанияси вакиллари янги лойиҳаларнинг бориши ҳақида маълумот берди.
AI Kitap - мактаб фанлари учун рақамли дарслик бўлиб, ўқув материалларини ҳар бир ўқувчи даражасига мослаштиради, тараққиётни таҳлил қилади ва билимлардаги камчиликларни аниқлайди. Лойиҳанинг ишчи версияси ишлаб чиқилди ва AI Kitap ҳозирда AITU билан интеграция қилиняпти.
OlympIQ - бу спортни ривожлантириш учун технологик платформа. Тизим сунъий интеллект ёрдамида аналитик, операцион, тиббий ва ташкилий маълумотларни қайта ишлайди. Унинг ҳам “Йўл харитаси” ишлаб чиқилди, дастлабки прототиплар тайёрланди.
Бош вазирга AI Kitap ва OlympIQ лойиҳаларини синовдан ўтказиш учун мактаблар ва спорт федерациялари рўйхати аниқлангани ҳақида маълум қилинди.
"Сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш Ҳукумат олдидаги - асосий вазифадир. Биз маҳаллий компанияларнинг ишланмаларини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаймиз", - дея таъкидлади Олжас Бектенов.
Компаниянинг ишлаб чиқариш жараёнларини оптималлаштириш, энергия ва транспорт самарадорлигини ошириш, операцион харажатларни камайтириш ва рискларни бошқаришга ёрдам берувчи технологияларни ишлаб чиқиш бўйича ташаббуслар муҳокама этилади. Маҳсулотлар муҳим соҳаларда амалга оширилаётган ақлли маълумотларни таҳлил қилиш, прогнозлаш ва автоматлаштириш тизимларини ўз ичига олади.
Йиғилиш якунлари бўйича ваколатли органларга IT-мутахассислари томонидан билдирилган таклифларни кўриб чиқиш топширилди.