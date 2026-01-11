Қозоғистонда шакар қанча туради
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда шакар нархи ўзгарувчан бўлиб турибди. У кундалик турмушда ҳам, ишлаб чиқаришда ҳам талаб юқори бўлгани сабабли истеъмолчилар унинг нархини доимий равишда кузатиб боради. Kazinform мухбири ҳудудлардаги нархларни таққослади.
Мамлакатнинг айрим шаҳарларида бир килограмм шакарни 360-390 тенгега сотиб олиш мумкин. Ҳозирда Орал, Ақтау, Ақтўбе ва Атирау шаҳарларида нархлар пастроқ. Бу ҳудудларда шакар арзон ва уни исталган жойда сотиб олиш мумкин.
Павлодар, Талдиқорган, Алмати, Чимкент, Қизилўрда, Кўкшетау, Қарағанди, Жезқазған, Ўскемен, Астана, Петропавл, Қостанай, Қонаев ва Туркистонда бир килограмм шакар 400-550 тенге оралиғида. Тараз шаҳридаги нархни бошқа ердаги нархлар билан солиштириб бўлмайди. Бу ерда бир килограмм шакар 1000 тенгегача туради. Шундай қилиб, нарх бошқа ҳудудларга қараганда икки баравар юқори.
Шу билан бирга, баъзи ҳудудларда нархлар ўзгариб туради. Масалан, Туркистон ва Қонаевда бир килограмм шакар 370 тенгедан бошланиб, 550 тенгега етади. Махсус қутидаги қанднинг нархи эса ундан ҳам қимматроқ.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда шакар лавлаги ва шакарқамиш шакар ишлаб чиқариш учун хом ашё сифатида ишлатилади. Шакарқамишдан тайёрланган шакар жигарранг ва ширин бўлади. Кўпинча у табиий ва хушбўй деб қабул қилинади. Лавлаги шакари оқроқ ва таъми ширинроқ эмас. Шунга қарамай, иккала шакарнинг нархи ҳам ўхшаш. Фақат баъзи ҳудудларда логистика ва талаб туфайли нарх юқорироқ бўлиши мумкин. Чакана савдода кўпинча лавлаги шакари сотилади.
Хулоса қилиб айтганда, шакар сотиб олаётганда нафақат унинг нархига, балки сифати ва турига ҳам эътибор беришингиз керак. Шу билан бирга, ҳудудларда нархлар ҳали ҳам ўзгариб туради.
