Қозоғистонда Республика кунида 709 нафар чақалоқ туғилди
ASTANА. Кazinform – 25 октябрь, Республика кунида Қозоғистон туғруқхоналарида 709 нафар чақалоқ, жумладан, 359 нафар ўғил ва 350 нафар қиз туғилди. Бу ҳақда Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Бу кун мамлакатнинг янги ҳаёти ва келажагининг рамзига айланди.
Шуни таъкидлаш жоизки, туғруқхоналардаги тиббиёт ходимлари бир кунда 704 та туғруқни амалга оширдилар.
Янги туғилган чақалоқлар орасида 5 та эгизак бор, бу байрамнинг яна бир қувончли воқеаси бўлди.
Қозоғистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги байрам куни туғруқхоналарда навбатчилик қилган ва Қозоғистоннинг янги фуқароларини қабул қилган шифокорлар, доялар ва барча тиббиёт ходимларига чин дилдан миннатдорчилик билдиради.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистонда чақалоқлар ўлими 22,7 фоизга камайгани ҳақида хабар берган эдик.