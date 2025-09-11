Қозоғистонда олтиннинг нархи
ASTANA. Kazinform – Қозоғистонда бир грамм олтин нархи тахминан 63 096 тенгени ташкил этади, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
ҚР Миллий банки маълумотларига кўра, 11 сентябрда олтиннинг бир грамми 63 095,60 тенгега баҳоланади.
Ўтган пайшанба, 4 сентябрь куни қимматбаҳо металнинг нархи тахминан 61 426 тенгени ташкил қилди.
Бутунжаҳон олтин кенгаши (World Gold Council) Қозоғистоннинг олтин захиралари 7,4 тоннага ошиб, мамлакатнинг жами олтин заҳираси 298 тоннадан ошганини маълум қилди. Халқаро валюта жамғармаси ва Европа Марказий банкини ҳисобга олмаганда, Қозоғистон олтин заҳиралари бўйича 18-ўринда туради.
Эслатиб ўтамиз, Саноат ва қурилиш вазирлиги мамлакатни фойдали қазилмалар билан таъминлаш шартлари бўйича янгиланган маълумотларни эълон қилган эди. Охирги маълумотларга кўра, мавжуд ишлаб чиқариш ҳажмини ҳисобга олган ҳолда Қозоғистондаги олтин заҳиралари 30 йилга етади.
Бутунжаҳон олтин кенгаши маълумотларига кўра, 2025 йилнинг биринчи чорагида олтинга бўлган умумий талаб ўтган йилга нисбатан 1 фоизга ошиб, 1206 тоннани ташкил қилган – бу 2016 йилдан бери биринчи чоракдаги энг юқори кўрсаткичдир.