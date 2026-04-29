Қозоғистонда олимлар ва маданият арбоблари учун янги мукофот таъсис этилди
ASTANA. Kazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев “Ал-Фаробий” орденини таъсис этиш тўғрисидаги Фармонни имзолади.
Давлат раҳбарининг 2026 йил 20 апрелдаги қарори билан тасдиқланган ушбу мукофот миллий зиёлилар вакиллари ва фуқароларнинг фан соҳасидаги меҳнатини улуғлашга қаратилган.
Ҳужжатга кўра, Ҳукуматга "Қозоғистон Республикасининг давлат мукофотлари тўғрисида"ги қонунга тегишли ўзгартиришлар киритиш топширилди.
“Давлат мукофоти — “Ал-Фаробий” ордени таъсис этилсин. Қозоғистон Республикаси Ҳукумати ушбу Фармондан келиб чиқадиган бошқа чораларни кўрсин”, — дейилади расмий ҳужжатда.
Янги орденнинг ташқи кўриниши ва дизайнини ишлаб чиқиш Қозоғистон Республикаси Миллий банкига юклатилган.
Фармон имзоланган кундан бошлаб кучга кирди.
Эслатиб ўтамиз, бу ҳақда Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев олимларни тақдирлаш маросимида айтиб ўтган эди.