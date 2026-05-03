Қозоғистонда очиқ ҳавода пикник қанчага тушади
ASTANA. Kazinform – Нархлар ўзгариб турганда, табиатда пикникни ташкил этиш учун олдиндан бюджет тузиш яхшироқдир. Мамлакатнинг қайси ҳудудида очиқ ҳавода дам олишни ташкил этиш арзонроқ? Kazinform агентлиги мухбири тоза ҳавода сайр қилиш ва овқатланиш қанча туришини аниқлади.
Май байрамларида қозоғистонликлар табиат қўйнида дам олишади. Сув омборлари ва дарёлар бўйида кабоб ҳиди таралади ва иштаҳани очади. Беш кишилик оила учун дастурхон ёзиш қанча туради? Биз ўртача ҳисобладик.
Бир оила учун қанча пул кераклигини аниқлаш мақсадида пикник учун зарур бўлган нарсалар рўйхати тайёрланди. Биз тайёрлаган кабобга икки килограмм мол гўшти, бир килограмм товуқ гўшти ва бешта тандир нон киради. Сабзавотлар орасида бодринг ва помидор нархларини таққосладик. Шунингдек, бизга бир қоп ёғоч кўмир керак бўлади.
Нархларни таққослаганда, мамлакатимизнинг жанубида нон ва сабзавот нархи паст экани аниқланди. Бироқ бу ҳамма жойда бир хил эмас. Айрим қўшни вилоятларда нархлар кескин ошиб кетади. Мамлакатимизнинг ғарбида товуқ гўшти ва ёғоч кўмири нархи ҳамёнбоп. Бироқ мол гўшти анча қиммат. Шимолий ва марказий ҳудудларда логистика таъсири сабаб ёғоч кўмири ва сабзавот нархи юқори. Умуман олганда, табиат қўйнида дам олишда ҳудудлар ўртасидаги фарқ баъзан 50 фоизгача етади. Масала фақат гўшт нархида эмас, балки қўшимча маҳсулотларда ҳам намоён бўляпти.
Алматида нархлар бошқаларга қараганда юқори. Кабоб учун гўшт нархи 5200 тенгедан бошланади, баъзан эса гўшт нархи 6700 тенгега етади. Бошқа зарур нарсаларнинг арзонлигига қарамай, битта оила табиат қўйнида дам олишга камида 19 525 тенге сарфлайди.
Пойтахтда мол гўшти бироз арзонроқ. Бироқ, Астанада товуқ гўшти ва тандир нон ҳисобидан ўз ўрнини қоплайди. Бошқа нарсаларнинг нархи мамлакатдаги ўртача нархга мос келади. Табиатда йиғилиш пайтида сизга тахминан 17 950 тенге керак бўлади.
Кўкшетау шаҳрида озиқ-овқат нархлари бироз пастроқ. Астанага қараганда бу ерда фақат кўмир ва сабзавотлар қимматроқ. Ҳатто маҳаллий помидорларнинг нархи ҳам мамлакатдаги энг қиммат бўлиб чиқди. Пикникнинг умумий қиймати 17 825 тенге.
Жезқазған аҳолиси баҳорги табиатга саёҳатга 17 525 тенге сарфлайди. Бу ҳудуд аҳолиси гўштга жуда кўп пул сарфлайди. Сабзавотлар, тандири нон ва кўмир нархи мамлакатдаги ўртача нархга мос келади.
Жанубий ҳудуддаги қиммат шаҳарлар рўйхатини Чимкент (16 875 тенге) ва Тараз (16 775 тенге) тўлдиради. Икки килограмм мол гўшти камида 9000 тенге туради, товуқ гўшти эса арзон. Бироқ, сабзавотлар ва кўмир нархи табиатда дам олиш нархини оширади.
Ақтау, Қарағанди ва Қонаев аҳолиси ҳам май ойидаги дам олишга 16 000 тенге сарфлашлари мумкин. Ақтауда мол гўшти қимматроқ, Қарағанди ва Қонаевда эса дам олиш учун бошқа зарур нарсалар нархи ошмоқда.
Ўскемен, Ақтау ва Қостанайда табиатда дам олиш нархи бироз пастроқ. Бироқ, бу ерда ҳам улар зарур товарларни сотиб олишга 15 000 тенге сарфлайдилар. Ақтўбеда икки килограмм мол гўшти тахминан 9500 тенге туради, товуқ гўшти эса арзонроқ (ўртача 1350 тенге). Шу билан бирга, бу ҳудудда бодринг ва помидор ҳам арзонроқ. Қостанай ва Ўскеменда товуқ гўшти ва сабзавотлар нархи ошиши билан умумий нарх ҳам ошади.
Атирауда эса тоза ҳавода дам олиш учун камида 15100 тенге керак бўлади. Ақтўбе сингари, бу ерда ҳам мол гўшти қиммат, тандир нон ва сабзавотлар эса арзон.
Талдықорған, Павлодар, Семей ва Петропавлда кабоб тайёрлаш унчалик қиммат эмас. Бу ерда гўшт қиммат эмас, тандири нон ва сабзавотлар ҳам арзон. Уч килограмм кўмирнинг нархи ҳам мамлакатдаги ўртача нархдан бироз пастроқ. Натижада, оилавий дам олишни ташкил этиш учун 14 425 - 14 990 тенге сарфлашингиз мумкин.
Туркистонда кўмир нархи юқори, тандири нон ва гўшт нархи эса паст. Дам олишга тахминан 14 425 тенге сарфлашингиз мумкин. Бу ернинг нархи Чимкент ва Таразга қараганда арзонроқ.
Оралда пикник учун озиқ-овқат нархи бошқаларга қараганда пастроқ. Маҳаллий гўшт ва товуқ гўшти нархи ҳамёнбоп. Бироқ, бодринг ва помидор нархи юқори. Шунинг учун у мамлакатдаги энг арзон шаҳарга айлана олмади.
Қизилўрдада май байрамларида табиат қўйнида дам олиш арзонроқ. Бу шаҳарда бир килограмм мол гўшти 3200 тенге, товуқ гўшти эса 1200 тенге туради. Шу билан бирга, нон ва сабзавотларнинг нархи ҳам паст. Жами беш кишилик оила зарур озиқ-овқатни 13175 тенгега сотиб олиши ва муваффақиятли пикникни ўтказиши мумкин.