Қозоғистоннинг қаси ҳудудлари мусиқа асбоблари ишлаб чиқариш бўйича етакчи
ASTANA. Kazinform – 2025 йил январь-июнь ойларида Қозоғистонда 56 миллион тенгелик мусиқа асбоблари (пиано, дамлама чолғу асбоблари, торли, метрономлар ва бошқалар) ишлаб чиқарилди – бу 2024 йилнинг шу даврига нисбатан 4,1 фоизга кам, дея хабар беради Kazinform Energypromга таяниб.
Ишлаб чиқариш 20 та ҳудуддан 8 тасида амалга оширилган. Бунда 38 миллион тенге (умумий ҳажмнинг 68 фоизи) билан Алмати етакчилик қилиб келяпти, лекин ҳажми ўтган йилга нисбатан 7,8 фоизга камайган. Кейинги ўринларда Алмати вилояти (7,7 миллион) ва Жамбил (4,5 миллион).
Дўмбира ва гитара нархлари июль ойида бир ойда 0,3 фоизга, йил давомида эса 5,6 фоизга ошган. Ой давомида энг сезиларли ўсиш Ғарбий Қозоғистон (2,1 фоиз), Туркистон (1,9 фоиз) ва Алмати (0,7 фоиз)да кузатилди. Бошқа ҳудудларда нархлар деярли ўзгаришсиз қолди.
Йил давомида Туркистон вилоятидан ташқари деярли ҳамма жойда дўмбира ва гитара нархи ошган (пасайиш 1,5 фоиз). Павлодар ва Алмати вилоятларида, Улитау вилоятида - ўзгариш йўқ. Асбоблар нархи энг кўп Ақмола (16,4 фоизга), Жамбил (15,1 фоиз) ва Ақтўбе (12,4 фоиз) вилоятларида ошди. Энг ками – Жетису вилоятида (1,2 фоизга).
Овоз ёзиш ва мусиқа нашр этиш фаоллиги ҳам сезиларли даражада қисқарди. 2025 йилнинг биринчи чорагида хизматлар ҳажми 333,6 миллиард тенгени ташкил этди, бу ўтган йилга нисбатан 36,2 фоизга кам.
Алмати яна биринчи ўринда – 236,7 миллиард тенге (умумий ҳажмнинг деярли 71 фоизи), бироқ бу 2024 йилга нисбатан 46,3 фоизга кам. Кейинги ўринларда Алмати (25,5 миллиард) ва Жамбил (19,5 миллиард) вилоятлари жойлашган.