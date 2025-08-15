Қозоғистонда мол гўшти нархи йил давомида қандай ўзгарди
ASTANA. Kazinform – 2025 йил июль ойи бошида Қозоғистонда 8,8 миллион бош қорамол бўлган, бу ўтган йилга нисбатан 8,3 фоизга кўп. Хусусан, сигирлар сони 16,3 фоизга ошиб, 4,5 миллион бошга етди, дея хабар беради Kazinform.
Шу билан бирга, республика бўйича фермер хўжаликларида 352,5 минг тонна қорамол тирик вазнда (ўтган йилга нисбатан 1,4 фоизга кам), 182,3 минг тонна (йил давомида минус 1,1 фоиз) сўйилган ва сотилган.
Тирик вазнда энг юқори кўрсаткич Туркистон (48,2 минг тонна), Алмати (36,9 минг тонна) ва Ақтўбе (33,9 минг тонна) вилоятлари фермер хўжаликларида қайд этилган.
Сўйиш ва сўйиш вазнида сотиш бўйича ушбу ҳудудлар бўйича кўрсаткичлар қуйидагича:
- Туркистон вилояти — 25,3 минг тонна;
- Алмати — 18,6 минг тонна;
- Ақтўбе — 17,3 минг тонна.
Қозоғистонликларнинг севимли гўшти бўлган мол гўшти нархлари ҳақида нима дейиш мумкин?
Жорий йил июль ойи якунларига кўра, бу суякли гўшт таннархи ҳар ойда 1,8 фоизга, йиллик динамикада эса 19 фоизга ошган.
Минтақавий нуқтаи назардан, ойлик нархларнинг энг катта ўсиши қайд этилди:
- Чимкент шаҳрида (9,6 фоизга);
- Жетису вилоятида (5,8 фоизга);
- Туркистон (4,5 фоизга);
- Шимолий Қозоғистон (4,3 фоизга);
- Манғистау (2,9%) вилоятлари.
Энг паст - Ақтўбе ва Қостанай вилоятларида (ҳар бир вилоятда 0,1 фоизга). Шу билан бирга, суякли мол гўшти нархи фақат Абай вилояти ва Алматида ўтган ой даражасида сақланиб қолди.
Йиллик динамикада нархларнинг энг катта ўсиши Чимкентда ҳам кузатилди: 34,3 фоизга.
Кейингиси:
- Улитау вилояти (27,6 фоизга);
- Ақмола вилояти (26,5 фоизга).
Йиллик энг паст нарх ошиши Атирау вилоятида (10,2 фоизга), Алматида (12,4 фоизга) ва Астанада (12,5 фоизга) қайд этилди.
Қозоғистонда бир килограмм суякли мол гўштининг ўртача нархи июль ойида 3,2 минг тенгени ташкил қилди. Йирик шаҳарлар орасида энг юқори нархлар Ўскеменда, Ақтауда ва Чимкентда қайд этилган: бир кило учун 3,5 минг тенге. Энг паст нархлар Орал ва Ақтўбеда (ҳар бир вилоятда 1кг учун 2,8 минг тенге), шунингдек, Атирауда (2,9 минг тенге) кузатилди.
Шундай қилиб, мамлакатдаги ўртача ойлик маошни ҳисобга олсак, қозоғистонликлар ойига ўртача 127,2 кг мол гўшти сотиб олишлари мумкин.
Ушбу кўрсаткич бўйича минтақавий контекстда етакчилар Атирау (217,4 кг), Жезқазған (165,8 кг) ва Ақтау (163,9 кг) аҳолиси бўлди.
Номинал иш ҳақи учун энг кам миқдорда мол гўштини Чимкент (90,5 кг), Петропавл (92,2 кг) ва Қонаев (94,6 кг) аҳолиси олиши мумкин.
Астанада бу кўрсаткич 158,8 кг, Алматида 162,3 кг.