Қозоғистонда квадроциклларга қизиқиш ортди
ASTANA. Kazinform — 2025 йилнинг биринчи ярмида мамлакатга хориждан мотоцикл типидаги ўриндиқли 25,7 мингта тўрт ғилдиракли транспорт воситаси олиб кирилди, деб хабар беради Кazinform DATA HUB Биринчи кредит бюросининг Теlegram-каналига таяниб.
Давлат статистика агентлиги ва Молия вазирлиги Давлат даромадлари қўмитасининг Миллий статистика бюроси маълумотларига кўра, бу ўтган ўн йилликда – 2015 йилнинг январидан 2024 йилнинг декабригача бўлган даврга нисбатан учдан бир баравар кўпдир. Шу билан бирга, 25,6 минг донанинг умумий кўрсаткичидан атиги бир ойда деярли 10,5 минг донаси импорт қилинган.
Гап ЕОИИ расмий товар номенклатурасида жуда узун расмий номга эга бўлган тоифа ҳақида бормоқда: “икки ёки тўртта ғилдиракка эга бўлган, мотоцикл (эгар) типидаги ўриндиқлар, иккита олд ғилдирак учун қўлда бошқарувчи тутқичлар, йўлтанламас шиналар, автоматик ёки механик узатмалар қутиси билан жиҳозланган тўрт ғилдиракли автотранспорт воситалари”. Биз асосан Хитойдан етказиб бериш ҳақида ва, эҳтимол, баъзи арзон ёки асосан арзон ускуналар ҳақида гапирамиз. Ҳар ҳолда, ушбу Хитой транспорт воситаларининг ўртача нархи тахминан 430 долларни ташкил қилади. Бу аввалгисидан паст: сўнгги икки йилда бундай техникалар Хитойдан минг долларга яқин нархда олиб келинган. Аммо бошқа мамлакатлардан етказиб бериш билан фарқ жуда таъсирли. Таққослаш учун: 2025 йилда Мексикадан бир хил тоифадаги техникаларнинг ўртача нархи 12,6 минг долларни, Канададан 10,3 минг долларни ташкил қилади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистонда қанча автомобиль рўйхатга олинганлиги ҳақида хабар берган эдик.