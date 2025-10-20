OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    17:05, 20 Октябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда Қозоғистон исмли қанча киши яшайди

    ASTANA. Kazinform — Миллий статистика бюроси маълумотларига кўра, мамлакатда Қозоғистон исмли 28 нафар фуқаро истиқомат қилади.

    документы, паспорт, удостоверение
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Статистика бюроси таъкидлаганидек, уларнинг аксарияти Қарағанди вилояти (7 киши) ва Ақмола вилоятида (6 киши) аниқланган.

    “Қостанай вилояти ва Астанада — ҳар бирида — 3 нафардан, Алмати ва Манғистау вилоятларида ҳамда Чимкентда — ҳар бирида 2 нафардан. Ақтўбе, Ғарбий Қозоғистон ва Павлодар вилоятларида эса биттадан фуқаро. 28 кишидан фақат битта аёлнинг исми Қозоғистон”, — дейилади хабарда.

    Статистик маълумотларга кўра, энг кекса қозоғистонлик 92 ёшда, энг кичиги эса 25 ёшда.

    Аввалроқ Миллий статистика бюроси аҳоли турмуш сифати бўйича ўтказилган тадқиқот натижаларини эълон қилган эди.

    Теглар:
    Жамият Статистика
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!