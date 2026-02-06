Қозоғистонда кейинги 10 йилда болалар сони 1,5 миллионга ошган
АSTANА. Kazinform – Бу ҳақда Таълим-маориф вазирлиги вакиллари Марказий коммуникациялар хизмати майдонида «Қозоғистон болалари» номли 2026–2030 йилларга мўлжалланган концепцияни тақдим этиш чоғида маълум қилди.
Вазирлик матбуот хизмати маълумотига кўра, Қозоғистонда тахминан 6,9 миллион бола истиқомат қилади, бу мамлакат аҳолисининг умумий сонининг 34 фоизини ташкил этади. Сўнгги 10 йилда болалар сони 1,5 миллионга ошган. Бу барқарор демографик ўсишни ва болалик давридаги тизимли давлат сиёсатининг долзарблигини кўрсатади.
Шу муносабат билан вазирлик вакиллари «Қозоғистон болалари» Концепцияси Президентнинг топшириғи билан Болалар ҳуқуқлари бўйича вакил ва тегишли давлат органлари билан ҳамкорликда ишлаб чиқилганини таъкидлади.
Биринчи марта болалар хавфсизлигини таъминлашга, таълим олишга, соғлиғини ҳимоя қилишга, шунингдек, оилани қўллаб-қувватлаш ва ижтимоий ҳимоя қилишга қаратилган барча амалий чоралар ва дастурлар бир тизимли ҳужжатга бирлаштирилди.
Концепция болалар ҳуқуқларининг асосий йўналишларини қамраб олган тўрт устувор йўналишдан иборат. Улар болалар хавфсизлиги, сифатли таълим олиш ҳуқуқи, соғлиғини ҳимоя қилиш, шунингдек, оила ва ижтимоий ҳимоя соҳасидаги ҳуқуқлардир. Концепция самарадорлигини баҳолаш учун 10 индикатор аниқланиб, уни амалга ошириш 158 тадбир орқали таъминланади.
Ҳужжатда болалар хавфсизлиги масалаларига алоҳида эътибор қаратилган. Мамлакатда психологик қўллаб-қувватлаш марказлари ишлайди, барча мактабларда хавфсизлик дарслари жорий этилган, «111» алоқа маркази хизмат кўрсатмоқда.
Концепция доирасида зўравонликдан жабрланган болаларга ёрдам кўрсатиш инфратузилмасини янада ривожлантириш, хавфларни эрта аниқлаш учун рақамли воситаларни жорий этиш, шунингдек, психологик ва менторлик қўллаб-қувватлашни кенгайтириш режалаштирилган.
Концепциянинг алоҳида қисми рақамлаштиришга бағишланган. 2027 йилдан бошлаб mGov платформасида давлат қўллаб-қувватлаш чораларини ягона ҳисобга олишни ва оилаларнинг қайта мурожаатисиз болани идоралараро қўллаб-қувватлашни таъминлайдиган «Бола йўли» рақамли тизими жорий этилади.
Таълим соҳасида мактабгача ва инклюзив таълимни ривожлантириш, инфратузилмани янгилаш, таълим муассасаларининг сифати ва жавобгарлигини ошириш ишлари давом этади. Ижтимоий соҳада болалар уйларидаги тарбия моделидан оилавий жойлаштириш шаклларига ўтишга, мураббийликни ривожлантиришга ва мақсадли қўллаб-қувватлашга устуворлик берилади.
«Қозоғистон болалари» концепциясини амалга ошириш болалар ҳуқуқлари ва фаровонлигини ҳимоя қилишнинг яхлит ва барқарор тизимини шакллантиришга, ижтимоий ва таълим хизматларига тенг имконият яратишга, ҳар бир боланинг ривожланиши учун хавфсиз муҳит яратишга ва узоқ муддатли ижтимоий хавфларни камайтиришга имкон беради.
Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг 27 январь куни ҚР Ҳукумати йиғилишида «Қозоғистон болалари» 2026–2030 йилларга мўлжалланган концепцияси тасдиқланган эди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда 18 ёшга тўлмаган болаларнинг ҳисобига 130,71 доллардан ўтказилди.