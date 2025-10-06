Қозоғистонда қанча олма боғлари бор
ASTANA.Kazinform — Қозоғистонда 29 минг гектарга яқин олма боғлари мавжуд. Бу ҳақда Қишлоқ хўжалиги вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Қозоғистонда олма боғларининг умумий майдони 29 минг гектарни ташкил этади.
Улар асосан Алмати, Туркистон, Жамбил ва Жетису вилоятларида жойлашган. Биргина Алмати ва Жетису вилоятларида олма боғлари 2,4 минг гектардан ортиқ майдонни эгаллайди, бу ерда 416 мингдан ортиқ олма дарахти етиштирилади.
“Боғдорчилик агросаноат мажмуасининг муҳим йўналишларидан биридир. Давлат томонидан қўллаб-қувватланаётган чора-тадбирлар туфайли 2014 йилдан бошлаб фермерлар мевали боғлар барпо этиш ва интенсив технологияларни жорий этиш учун инвестиция субсидиялари олди. Натижада олма етиштириш ҳажми 43 фоизга, ҳосилдорлик эса 27 фоизга ошди”, — дейди Ербол Тасжуреков.
Вазир ўринбосари Қозоғистон боғининг рамзи бўлган “Апорт” ҳақида гапирар экан, бу нафақат олма нави, балки мамлакат маданий меросининг бир қисми эканлигини ҳам таъкидлади.
“Апорт”ни миллий бренд сифатида қайта тиклаш бўйича аниқ чора-тадбирлар амалга ошириляпти. Ҳудудни кенгайтириш, агротехнологияларни такомиллаштириш ва бу навни халқаро миқёсда оммалаштириш режалаштирилган. “Сиверс” олма кўчатларини етиштириш бўйича кўчатхона ташкил этилди, кўчат тайёрлаш, янги боғлар барпо этиш ишлари олиб бориляпти. 2027 йилгача 110 гектар “Апорт” боғлари барпо этилади. Қозоғистон мева-сабзавотчилик илмий-тадқиқот институти олимлари селекция ва агротехника дастурларини фаол ишлаб чиқяпти. 85 йиллик селекция ишлари натижасида Қозоғистонда 400 га яқин нав ва дурагайлар коллекцияси шакллантирилди, жумладан, апортдан олинган 29 та янги нав”, — дея хулоса қилди Ербол Тасжуреков.