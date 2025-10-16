Қозоғистонда қанча аёллар IT касбларини текинга ўзлаштирди
ASTANA. Kazinform — Жорий йилда IT-Aiel л лойиҳаси доирасида 4 мингдан ортиқ аёллар молиявий ва рақамли саводхонлигини оширди. Улар орасида Қирғизистон, Туркия, Ўзбекистондан келган ватандошлар ҳам бор.
IT-Aiel лойиҳаси Президент ҳузуридаги Хотин-қизлар ишлари ва оилавий-демографик сиёсат бўйича миллий комиссия, Technowomen нотижорат ташкилоти, Astana Hub технопарки кўмагида амалга оширилмоқда. Жорий йилда 4 минг нафардан ортиқ хотин-қиз ўз малакасини оширди.
«Аёллар фан ва таълим соҳасида олдинда. Магистратура талабаларининг 57 фоизи, докторантларнинг 61 фоизи аёллардир. Ахборот ва технологик коммуникация соҳасига тобора кўпроқ қизлар кириб келмоқда. 46% телекоммуникация, 30% ахборот хавфсизлиги, 55% тадқиқотчилар орасида. Аёллар томонидан ташкил этилган стартаплар 23 фоизга етди. Бу мамлакатнинг буюк инсон капитали. Биз уни йўқотмаслигимиз, аксинча ривожлантиришимиз керак. Бу йил AqylTech ва IT Aiel дастурлари учун ютуқ йили бўлди. Мамлакат бўйлаб 11 мингдан ортиқ киши онлайн ва офлайн режимда таҳсил олди. Умуман олганда, уч йил давомида 21 мингдан ортиқ аёллар рақамли саводхонлигини оширди», - деди ҚР Президенти ҳузуридаги Хотин-қизлар ишлари ва оилавий-демографик сиёсат бўйича миллий комиссия аъзоси Азиза Шожеева.
Унинг сўзларига кўра, авваллари Алмати, Астана ва Қарағанди шаҳарларида аёллар фаол бўлган бўлса, бу йил Ғарбий Қозоғистон ва Алмати вилоятларида СИни ўрганаётганлар кўп. Уларнинг аксарияти 36-45 ёшдаги аёллардир.
«IT Aiel лойиҳасида иштирок этган аёлларнинг аксарияти уй бекалари ва вақтинчалик даромадга эга одамлардир. Бу йил лойиҳада иштирок этганларнинг қарийб 19 фоизини 45 ёшдан ошган ёшлар ташкил этади. Шу билан бирга, пенсия ёшига яқинлашиб қолган аёллар нафақат рақамли саводхонлигини оширибгина қолмай, балки даромад олиш йўлларини ҳам ўргандилар. Нафақат юртимизда яшовчи, балки Ўзбекистон, Туркия, Қирғизистондаги ҳамюртларимиз ҳам онлайн таълим олиш, янги лойиҳаларни ўзлаштириш имконига эга бўлди. Улар ижтимоий тармоқлар орқали ўргандилар, томоша қилдилар ва иштирок этдилар. Келгуси йилда кўламни кенгайтиришни режалаштирганмиз. Чунки экспертлар, ментор, мураббийлар ҳам малакали мутахассислардир. Улардан кўп нарсаларни ўрганиш мумкин. Онлайн рўйхатдан ўтганингиздан сўнг ўзингизга қулай вақтда ўқиш ва ўрганишингиз мумкин», - деди Азиза Шожеева.
IT Aiel лойиҳаси келгуси йилда ҳам давом этади. Лойиҳа учун аризалар қабул қилиш йил бошидан бошланади. Келгуси йилда веб-кодингга устувор аҳамият берилади.
Бу веб-сайтлар ва мобиль иловаларни ишлаб чиқишнинг бир усули. У СИни ўрганиш ва пул ишлаш учун ишлатилиши мумкин.
Technowomen кенгаши аъзоси Алуа Корпебаеванинг айтишича, лойиҳа уч қисмдан иборат бўлган. Улар: молиявий, рақамли саводхонлик ва киберхавфсизлик, кибербуллинг.
«Дастур орқали 1300 нафардан ортиқ хотин-қиз янги касбни ўзлаштириб, даромадини оширди. Улар йирик компанияларда иш билан таъминланган. Ўқиб, малакасини оширган аёлларнинг 36 фоизи жуда яхши натижаларга эришган. Молиявий саводхонлик нуқтаи назаридан улар бизнесни бошлаш ва юритишни ўргандилар. Ва IT бўлимида улар сунъий интеллектни ўргандилар ва дизайн билан шуғулландилар. Шунингдек, улар чатбот яратишни ўргандилар. Ўқувчи аёллар болалар ва нафақахўрларни киберхавфсизликда қандай ҳимоя қилишни ўрганди», — деди Алуа Корпебаева.
Эслатиб ўтамиз, 2023 йилда Astana Hub Қозоғистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хотин-қизлар ишлари ва оилавий-демографик сиёсат бўйича миллий комиссия билан биргаликда IT-соҳасида ишлашни хоҳловчи аёлларни ўқитишни бошлаган эди. Ўша йили IT-Aiel дастури бўйича 2307 нафар аёл IT-мутахассисликларига ҳужжат топширган.