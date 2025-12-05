Қозоғистонда IT-мутахассислари 800 минг тенгедан ортиқ маош олади
ASTANA. Kazinform – 2024 йилда қозоғистонлик IT-мутахассислари хорижий компаниялар ва жисмоний шахсларга 303 миллиард тенгедан ортиқ IT-хизматларини кўрсатди, бу соҳадаги барча хизматларнинг 17 фоиздан ортиғини ташкил этди, дея хабар беради Kazinform.
Finprom маълумотларига кўра, ўтган йили Қозоғистонда кўрсатилган IT-хизматлари ҳажми 1,7 триллион тенгега етди, бу 2023 йилга нисбатан 25,9% га кўп. Бунда юридик шахсларнинг улуши 1,4 триллион тенгега, жисмоний шахсларнинг улуши 81,7 миллиард тенгега ва норезидентларнинг улуши 303,7 миллиард тенгега тўғри келади, бу умумий бозорнинг 17% дан ортиғини ташкил этади.
Ҳудудлар бўйича энг катта хизматлар ҳажми Алмати (962,3 миллиард тенге), Астана (607,9 миллиард тенге) ва Қарағанди вилоятида (37,9 миллиард тенге) кўрсатилди.
Фаолият турлари бўйича етакчи хизматлар қуйидагича:
— дастурий таъминот кодини ишлаб чиқиш ва синовдан ўтказиш — 642,8 миллиард тенге;
— дастурий таъминот, маълумотлар базаси ва интернет-ресурсларга техник хизмат кўрсатиш — 229,5 миллиард тенге;
— фойдаланиш учун хизмат кўрсатиш биноларини тақдим этиш — 166,2 миллиард тенге.
IТ сектори мутахассисларни фаол равишда жалб қилишда давом этмоқда. 2025 йилнинг учинчи чорагида ахборот ва коммуникация соҳасида банд бўлганлар сони 200 500 кишини ташкил этди, бу ўтган йилга нисбатан 7,8% га кўп.
Энг кўп ходимлар сони Астанада (53 500 киши, ўсиш 34,1%), ундан кейин Алмати шаҳри ва Алмати вилоятида. Энг кам ходимлар сони Улитау, Шимолий Қозоғистон ва Қизилўрда вилоятларида.
Учинчи чоракда IТ-мутахассисларининг ўртача ойлик номинал иш ҳақи 818 100 тенгега етди, бу ўтган йилга нисбатан 21,5% га кўп. Иш ҳақининг реал харид қобилияти 8,2% га ошди. IТ-мутахассислари энг юқори даромадни Астана (975 300 тенге), Алмати (898 800 тенге) шаҳарларида ва Алмати вилоятида (791 900 тенге) оладилар.
Энг паст иш ҳақи Жетису вилоятида қайд этилди - 360,4 минг тенге, бу ўтган йилги кўрсаткичдан 14,2% га юқори.