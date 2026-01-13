10:38, 13 Январь 2026 | GMT +5
Қозоғистонда ишлаб чиқариш ўсиши 2025 йилда 6,4% га етди
ASTANA. Kazinform – 2025 йил натижаларига кўра, ишлаб чиқариш саноатининг асосий тармоқларида ижобий динамика кузатилмоқда, умумий ўсиш суръати 106,4% ни ташкил этди, деб хабар беради Kazinform Миллий иқтисодиёт вазирлигига таяниб.
Ўсиш ишлаб чиқариш ҳажмининг ошиши билан боғлиқ:
металлургия - 1,2% га;
кимё маҳсулотлари - 9,8% га;
машинасозлик маҳсулотлари - 12,9% га;
қурилиш материаллари - 9,7% га;
енгил саноат - 13,2% га;
резина ва пластмасса буюмлари - 7,6% га;
ва бошқа саноат тармоқлари.