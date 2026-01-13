OZ
Тренд:
    10:38, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Қозоғистонда ишлаб чиқариш ўсиши 2025 йилда 6,4% га етди

    ASTANA. Kazinform – 2025 йил натижаларига кўра, ишлаб чиқариш саноатининг асосий тармоқларида ижобий динамика кузатилмоқда, умумий ўсиш суръати 106,4% ни ташкил этди, деб хабар беради Kazinform Миллий иқтисодиёт вазирлигига таяниб.

    металлургия
    Фото: Үкімет

    Ўсиш ишлаб чиқариш ҳажмининг ошиши билан боғлиқ:

    металлургия - 1,2% га;

    кимё маҳсулотлари - 9,8% га;

    машинасозлик маҳсулотлари - 12,9% га;

    қурилиш материаллари - 9,7% га;

    енгил саноат - 13,2% га;

    резина ва пластмасса буюмлари - 7,6% га;

    ва бошқа саноат тармоқлари.

