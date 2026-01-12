Қозоғистонда инклюзив таълимни ривожлантириш бўйича тизимли чора-тадбирлар кучайтирилади
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Республикаси Таълим-маориф вазирлиги ташаббуси билан инклюзив таълим тизимининг самарадорлигини ошириш бўйича ишчи гуруҳининг йиғилиши бўлиб ўтди. Бу ҳақда Таълим-маориф вазирлиги хабар берди.
Вазирлик маълумотларига кўра, Қозоғистонда инклюзив таълим инсон салоҳиятини ривожлантиришга қаратилган давлат сиёсатининг муҳим таркибий қисми ҳисобланади. Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев таъкидлаганидек, ҳар бир болани, уларнинг эҳтиёжларидан қатъи назар, қўллаб-қувватлаш адолатли ва барқарор жамият қуришнинг асосий шартидир. Тенг имкониятлар жамиятини яратиш ва сифатли таълимга тенг киришни таъминлаш соҳада амалга оширилаётган ислоҳотларнинг асосий устувор йўналишларидан бири бўлиб қолади.
— Кўрилаётган чора-тадбирлар доирасида мамлакатимизда махсус таълим эҳтиёжларига эга болаларни қўллаб-қувватлаш инфратузилмаси босқичма-босқич кенгайтирилмоқда. Ҳозирда Қозоғистонда 537 та ихтисослашган ташкилот фаолият юритмоқда. Улар орасида 48 та болалар боғчаси, 99 та мактаб, 126 та психологик-тиббий-педагогик консультация, 238 та психологик-педагогик коррекция кабинети, 12 та аутизм маркази ва 14 та реабилитация маркази бор. Қўллаб-қувватлаш кабинетлари сони 1095 тага етди, — дейилади хабарда.
2025 йил натижаларига кўра, мамлакатдаги мактабларнинг 95,2 фоизида махсус таълим эҳтиёжлари бўлган болаларни ўқитиш учун шароитлар яратилган. 94 527 нафар бола инклюзив муҳитда таҳсил олмоқда. Давлат буюртмаси доирасида 7775 нафар ногирон болага психологик ва педагогик ёрдам кўрсатилди.
Ишчи гуруҳ йиғилишида манфаатдор томонларнинг махсус таълим эҳтиёжлари бўлган болаларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга қаратилган тавсиялари тақдим этилди. Ушбу тавсиялар таълим, соғлиқни сақлаш ва ижтимоий ҳимоя тизимларининг ўзаро таъсирини интеграциялашга ва боланинг ривожланишининг барча босқичларида зарур хизматлардан фойдаланишни таъминлашга қаратилган.
Қозоғистон Республикаси Таълим-маориф вазирлиги инклюзив таълимни ривожлантириш бўйича тизимли ишларини давом эттиради.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистонда инклюзив таълим бўйича Бутунжаҳон конгресси бўлиб ўтиши ҳақида хабар берган эдик.