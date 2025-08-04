Қозоғистонда хусусий мактабда ўқиш қанча туради
ASTANA. Kazinform - Янги ўқув йилида ўқиш тўловлари минтақа, ўқув режаси даражаси ва ўқиш шартларига қараб ўзгаради. Батафсил Kazinform мухбирининг нархлар шарҳида ўқинг.
Ўқиш тўловлари 30-35 минг тенгедан бошланади, ойлик тўловлар халқаро таълим муассасаларида эса 1,5 миллион тенгега етади. Алмати, Астана, Чимкент, Ақтўбе ва Атирауда танлов жуда катта. Айрим ҳудудларда хусусий мактаблар эндигина очилиб, ўқувчиларни қабул қилиш бошланди.
Петропавлда хусусий мактабда ўқиш ойига 120 минг тенге туради. Уларда Сингапур усули бўйича дарс берилади ва ўқувчилар овқат билан таъминланади.
Қостанайда хусусий мактабда ўқиш нархи 65-120 минг тенгени ташкил этади. Аксарият мактаблар тил ўрганиш ва бизнес саводхонлигига эътибор қаратади.
Павлодарда бир қанча хусусий мактаблар мавжуд. Ойлик тўлов 100 минг тенгедан 170 минг тенгегача (баъзи хусусий мактабларда йиллик ўқиш учун ойига 90 минг тенге туради).
Кўкшетауда ойлик тўлов - 170 минг тенге. Бунга мактабда овқатланиш ва уй вазифалари хизматлари киради.
Ақтўбеда хусусий мактабда ўқишнинг ўртача нархи 85-90 минг тенге. Бошқа вариантлар ҳам бор. Масалан, болани биринчи синфда Сингапур усулида ўқитмоқчи бўлсангиз, ойига 125 минг тенге тўлашингиз керак бўлади. Ўқув дастури давлат стандартларига жавоб беради ва уй вазифаларини бажариш, инглиз тили ва математика фанларини чуқур ўрганиш, туз конидан фойдаланиш, сайр қилиш имконини беради. Юқори мактаб ўқувчилари учун эса 200 минг тенге туради.
Оралда хусусий мактабда ўқиш нархи ойига 50 минг тенгедан бошланади. Шу билан бирга 150-170 минг тенгега фанларни чуқур ўрганишингиз мумкин. Уй вазифаси мактабда ўқитувчи билан ҳам амалга оширилади.
Ақтауда хусусий мактабларда ўқиш нархи ойига70-280 минг тенгени ташкил этади. Атирауда нарх бироз юқорироқ. Хусусий мактабда ўқиш нархи 100-250 минг тенге бўлса, халқаро мактабларда 800 минг тенгедан 1,2 миллион тенгегача. Баъзи мактаблар махсус таълим грантларини тақдим
этади.
Ўскеменда иккита йирик хусусий мактаб мавжуд. Уларда ўртача ойлик тўлов 280 минг тенге. Айни пайтда, Семейликлар хусусий мактаб учун 40-110 минг тенге тўлайди. Ўртача нарх ойига 60-70 минг тенгени ташкил этади. Баъзан овқатланиш ва турли тўгараклар ҳам нарх ичига киритилади, бунинг учун махсус тўлов (15-20 минг тенге) тўлаш керак.
Қарағанди аҳолиси 80-150 минг тенгега хусусий мактабларни танлаши мумкин. Ўртача нарх - 120 минг тенге. Жезқазғанда эса ўртача нарх 100 минг тенге.
Қизилўрдада ота-оналар фарзандининг ўқиши учун ойига 15-50 минг тенге тўлайди.
Таразда яқинда очилган мактабда 1-4 синф ўқувчилари учун тўлов 57 минг тенге этиб белгиланди. Ўрта ва юқори синф ўқувчилари учун эса 60 минг тенге. Ўртача нархи 35-60 минг тенге.
Қонаев шаҳрида бошланғич синф ўқувчилари давлат буюртмаси доирасида таълим олади. 5-11 синф ўқувчилари учун эса ойлик тўлов 30 минг тенгедан бошланади. Тилни чуқур ўрганиш ва турли тўгаракларда қатнашиш учун қўшимча тўловлар тўланиши керак. Талдиқўрғанда эса бошланғич мактаб (1-4 синфлар) 85 минг тенге туради. Бола кун бўйи мактабда бўлади ва у ерда овқатланади. Ўрта мактаб ўқувчилари учун эса 98 минг тенге тўлайди. Бунга овқатланиш ёки Миллий ягона тест синовларига тайёргарлик кирмайди.
Туркистонда хусусий мактабда ўқиш нархи ойига 50-150 минг тенгени ташкил этади.
Чимкентда хусусий мактаблар кўп. Ўқиш тўловлари 35 минг тенгедан бошланади (давлат дастури, овқатланиш ва тўгараклар учун қўшимча тўлов бор). Шу билан бирга, 70-170 минг тенгега тилни чуқур ўрганиш, илм ўрганиш, овқатланиш мумкин. Халқаро мактабларда ўқиш тўлови ойига 245-260 минг тенгени ташкил этади.
Астанада ҳам танлов жуда кўп. Бу ерда ойлик ўқиш тўлови 97 500 тенгедан бошланади ва 1,4-1,5 миллион тенгегача (халқаро даражадаги мактаблар) етади. Пойтахтдаги арзон хусусий мактабда ўқиш тўлови 150-200 минг тенге, ўртача 300-400 минг тенге, премиум вариант эса 800 минг тенгедан бошланади.
Алматидаги хусусий мактабларда ўқиш тўловлари 125 минг тенгедан бошланиб, 1,4 миллион тенгегача боради. Эътибор қаратадиган бўлсак, ҳамёнбоп ўқув тўлови ойига 350 минг тенге, ўртача 350-600 минг тенге, премиум вариант эса 800 минг тенгедан бошланади.
ҚР Таълим-маориф вазирлиги маълумотларига кўра, хусусий мактабларда (давлат буюртмасида иштирок этувчи халқаро мактабларни ҳам ҳисобга олган ҳолда) ўқиш шимолий вилоятларда ўртача 1,2 миллион тенге, жанубий вилоятларда эса 491 минг тенгени ташкил этади. Шарқда ўртача 903 минг тенге бўлса, мамлакат ғарбида йилига 1 миллион тенге туради. Мамлакат марказида эса нархи 960 минг тенге.
Мегаполисларда, масалан, Чимкентда ўртача йиллик тўлов 871 минг тенгени ташкил этади. Алмати ва Астанада - 1,9 ва 2,3 миллион тенге. Вазирлик маълумотларига кўра, юқори нархга қарамай, мегаполисларда хусусий мактабларга талаб йил сайин ортиб бормоқда.
Эслатиб ўтамиз, ўтган ўқув йилида давлат буюртмаси доирасида хусусий мактабларга 185 миллиард тенге ажратилган.