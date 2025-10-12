Қозоғистонда хурмо ва анор қанча туради
ASTANA. Kazinform - Кузнинг совуқ кунларида бозор ва дўкон пештахталари хурмо ва анор билан тўлади. Мамлакатимиз ҳудудларида бу турдаги меваларнинг нархи ҳар хил. Kazinform мухбири кузда талаб юқори бўлган хурмо ва анорларнинг нархларини солиштирди.
Хурмо нархи 390-2000 тенге орасида
Алматида хурмо мамлакатдаги энг арзон ҳисобланади. Тошкентдан олиб келинган хурмонинг бир килограмми 390 тенгедан сотилмоқда. “Шоколад” навининг килограмми эса 1065 тенге туради.
Қизилўрда ва Таразда бир килограмми 750-820 тенге. Шу билан бирга, Қарағанди ва Оралда хурмо нархи 800 тенгедан бошланади.
Петропавлда эса хурмонинг килограмми 850 тенге. Чимкент, Павлодар, Қонаев ва Талдиқўрғанда бу турдаги мева 900 тенгедан сотилмоқда. Семей, Ўскемен ва Атирауда нарх 970-1200 тенге, Ақтўбеда эса килоси 1000 тенге.
Кўкшетау ва Қостанайда 1099-1400 тенге, Жезқазғанда эса 1200-2000 тенге. Ақтауда нархи 1500-8000 тенге.
Астана аҳолиси хурмонинг килограммини 1550 тенгега сотиб олади. Туркистонда меванинг нархи 1590 тенге атрофида.
Анор нархи 470-6000 тенге орасида
Қозоғистон ҳудудларида анорнинг нархи навига қараб ўзгариб туради. Сотувда Миср ва Перу навлари мавжуд. Оралда Миср навининг килограмми 470 тенгедан сотилмоқда. Бу мамлакатдаги энг паст нарх.
Ақтауда эса анорнинг бир килограмми 800-1000 тенгега туради.
Туркистон, Чимкент ва Қизилўрдада анорнинг бир килограмми 900-2000 тенге атрофида туради.
Алматида нарх тахминан бир хил. Перу навларининг бир килограмми 1600 тенге, арзони эса 1026 тенге туради.
Павлодар ва Петропавлда анорнинг килограмми 1200-1300 тенге, Қарағандида 1200-5500 тенгедан сотилмоқда. Тараз ва Қонаевда 1230-1350 тенге туради.
Талдиқўрған ва Ақтўбеда анорнинг бир килограммини 1300 тенгега сотиб олиш мумкин. Қостанай ва Кўкшетауда нарх бироз юқорироқ. Ўртача нархи 1390-2800 тенге.
Жезқазғанда, шунингдек, Қарағандида нарх жуда бошқача. Ўртача нарх 1500 тенгедан бошланади ва 6000 тенгегача боради. Нарх хилма-хиллиги ва сифатига қараб ўзгаради.
Атирауда анорнинг килограмми 1620 тенгедан бошланади. Семей ва Ўскеменда бу турдаги меваларни тахминан 2020 тенгега сотиб олиш мумкин. Пойтахтда – 1770 тенге, импорт қилинган анорнинг килограмми – 2020 тенге туради.