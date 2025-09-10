Қозоғистонда хорижлик талабалар учун кўп марталик электрон виза жорий этилади
ASTANA. Kazinform – Хорижлик талабалар учун янги кўп марталик электрон виза жорий этилади. Бу ҳақда ҚР Фан ва олий таълим вазири Саясат Нурбек маълум қилди.
“Қозоғистонда 40 та етакчи хорижий университетларнинг филиаллари очилмоқда. Бугунги кунда мамлакатимизда 31 минг 500 нафар хорижлик талаба таҳсил олмоқда – бу тарихий рекорддир. 2029 йилга бориб бу сонни 150 мингга етказиш мақсад қилинган. Бунинг учун хорижлик талабалар, шунингдек, олимлар, профессорлар, мутахассисларга виза бериш тартибини қайта кўриб чиқишимиз керак. Хорижлик талабалар учун кўп марталик электрон виза масаласи кўриб чиқилади”, - деди вазир Ҳукумат йиғилишида.
Унга кўра, мамлакатнинг миграция сиёсати концепциясида оммабоп мутахассисликлар бўйича визалар жорий этилиши кўзда тутилган. Бундай визалар илм-фан, таълим ва технология соҳаларида қимматли кўникмаларга эга хорижий мутахассислар ва этник қозоқларга берилади.
“Халқаро тажриба шуни кўрсатадики, бундай имкониятлар кўплаб мамлакатларда мавжуд. Масалан, Канадада битирувчиларга 1 йилдан 3 йилгача ишлашга рухсат берувчи ҳужжат бор. Дубайда хорижлик талабаларга узоқ муддатли визалар, аълочи талабаларга эса махсус “Олтин виза” берилади. Москвада талабалар учун “Москва картаси” мавжуд”, - дейди Саясат Нурбек.
Куни кеча Давлат раҳбари ўз Мурожаатномасида миллатидан қатъи назар, мамлакатимиз тараққиётига ҳисса қўша оладиган кучли мутахассисларни хориждан жалб этиш бўйича топшириқлар берганини алоҳида таъкидлаш жоиз.
Муаллиф: Даулет Изтилеу.