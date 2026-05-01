    Қозоғистонда энг кўп яшайдиган миллатлар маълум бўлди

    ASTANA. Kazinform – 20,5 миллиондан ортиқ қозоқлар 1 май байрамини тинчлик ва дўстлик рамзи сифатида нишонламоқда.

    Коллаж: Kazinform

    Қозоғистонда турли миллат ва элат вакиллари бир том остида тинч-тотув яшаб келмоқда.

    2026 йил 1 март ҳолатига кўра, Қозоғистон аҳолисининг умумий сони 20 532 240 кишини ташкил этади.

    Йил бошида мамлакатдаги энг кўп сонли миллатлар қуйидагилар эди:

    • Қозоқлар – 14 664 202 2.
    • Руслар – 2 943 022 3.
    • Ўзбеклар – 695 557 4.
    • Украинлар – 367 547 5.
    • Уйғурлар – 309 164 6.
    • Немислар – 222 890 7.
    • Татарлар – 218 361 8.
    • Озарбайжонлар – 157 568 9.
    • Корейслар – 120 821 10.
    • Турклар – 93 234 11.
    • Дунганлар – 88 165 12.
    • Беларуслар – 73 788 13.
    • Тожиклар – 61 307 14.
    • Курдлар – 52 077 15.
    • Қирғизлар – 41 459.

    Эслатиб ўтамиз, қозоқларнинг энг кўп сони Туркистон вилоятида - 1,6 миллион, русларнинг аксарияти Алматида - 428 минг, ўзбеклар Туркистон вилоятида - 404 минг, украинлар Қостанай вилоятида - 83 минг ва уйғурлар 309 минг, уларнинг аксарияти Алматида - 124 минг киши яшайди.

    Ляззат Сейданова
    Муаллиф