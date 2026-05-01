Қозоғистонда энг кўп яшайдиган миллатлар маълум бўлди
ASTANA. Kazinform – 20,5 миллиондан ортиқ қозоқлар 1 май байрамини тинчлик ва дўстлик рамзи сифатида нишонламоқда.
Қозоғистонда турли миллат ва элат вакиллари бир том остида тинч-тотув яшаб келмоқда.
2026 йил 1 март ҳолатига кўра, Қозоғистон аҳолисининг умумий сони 20 532 240 кишини ташкил этади.
Йил бошида мамлакатдаги энг кўп сонли миллатлар қуйидагилар эди:
- Қозоқлар – 14 664 202 2.
- Руслар – 2 943 022 3.
- Ўзбеклар – 695 557 4.
- Украинлар – 367 547 5.
- Уйғурлар – 309 164 6.
- Немислар – 222 890 7.
- Татарлар – 218 361 8.
- Озарбайжонлар – 157 568 9.
- Корейслар – 120 821 10.
- Турклар – 93 234 11.
- Дунганлар – 88 165 12.
- Беларуслар – 73 788 13.
- Тожиклар – 61 307 14.
- Курдлар – 52 077 15.
- Қирғизлар – 41 459.
Эслатиб ўтамиз, қозоқларнинг энг кўп сони Туркистон вилоятида - 1,6 миллион, русларнинг аксарияти Алматида - 428 минг, ўзбеклар Туркистон вилоятида - 404 минг, украинлар Қостанай вилоятида - 83 минг ва уйғурлар 309 минг, уларнинг аксарияти Алматида - 124 минг киши яшайди.