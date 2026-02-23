Қозоғистонда дори воситаларидан бири муомаладан олиб ташланди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Ҳиндистоннинг «Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед» компанияси томонидан ишлаб чиқарилган «Десилмакс» препаратини тиббий мақсадларда ишлатишни тақиқлади ва уни муомаладан чиқаришга қарор қилди.
Бу Соғлиқни сақлаш вазирлиги Тиббий ва фармацевтика назорати қўмитасининг тегишли буйруғида белгиланган.
“Чеклов BSE92301A серияли таблеткаларга тааллуқлидир. Ушбу партиянинг яроқлилик муддати 2026 йил июлгача кўрсатилган. Десилмакс препаратининг кўрсатилган сериясидан тиббий мақсадларда фойдаланиш тақиқланиши ва муомаладан чиқарилиши керак”, — дейилади буйруқда.
Эслатиб ўтамиз, ушбу қарор Дори воситалари ва тиббий асбобларни экспертиза қилиш марказининг хати ва ўтган йил 3 февралдаги синов протоколи асосида қабул қилинган.
Ҳозирда Қўмитанинг ҳудудий бошқармалари ва «СК-Фармация» муассасасига препаратни фойдаланишдан чиқариш бўйича кўрсатма берилган. Буйруқнинг бажарилиши Фармацевтика фаолиятини назорат қилиш департаменти томонидан назорат қилинади.