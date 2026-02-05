OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    17:36, 05 Февраль 2026 | GMT +5

    Қозоғистонда "чиройли" автомобиль рақамларини энди онлайн буюртма қилиш мумкин

    ASTANA. Kazinform - "ЦОН" мобиль иловаси янги рақамли хизмат ишга туширилганини эълон қилди. Энди қозоғистонликлар автомобиль учун давлат рақамини онлайн танлашлари ва буюртма қилишлари мумкин, деб хабар беради Kazinform фуқаролар учун Ҳукумат ресурсига таяниб.

    Жители Павлодара потратили около 400 млн тенге на покупку VIP номеров
    Фото: polisia.kz

    Жараён фақат бир неча дақиқани олади: фойдаланувчи “ЦОН” иловаcида рақам ва серияни кўрсатади, ҳудуд ариза берувчининг пропискаси бўйича автоматик равишда белгиланади ва тизим танланган комбинациянинг ҳолатини дарҳол кўрсатади — у бўшми ёки эгаланганми.

    Агар натижа ижобий бўлса, дарҳол тўловга ўтиб ва тайёр рақамни олиш учун қулай филиални танлашингиз мумкин. Агар танланган комбинация олинган бўлса, тизим сизга хабар беради ва бошқа вариантни киритишни таклиф қилади.

    Хизматнинг ишга туширилиши рақамли давлат хизматларини ривожлантиришда яна бир қадам бўлиб, фуқароларнинг қулайлиги ва улардан фойдаланиш қулайлигига қаратилган, деб таъкидлади корпорация.

    Теглар:
    Рақамлаштириш Транспорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!