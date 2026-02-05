Қозоғистонда "чиройли" автомобиль рақамларини энди онлайн буюртма қилиш мумкин
ASTANA. Kazinform - "ЦОН" мобиль иловаси янги рақамли хизмат ишга туширилганини эълон қилди. Энди қозоғистонликлар автомобиль учун давлат рақамини онлайн танлашлари ва буюртма қилишлари мумкин, деб хабар беради Kazinform фуқаролар учун Ҳукумат ресурсига таяниб.
Жараён фақат бир неча дақиқани олади: фойдаланувчи “ЦОН” иловаcида рақам ва серияни кўрсатади, ҳудуд ариза берувчининг пропискаси бўйича автоматик равишда белгиланади ва тизим танланган комбинациянинг ҳолатини дарҳол кўрсатади — у бўшми ёки эгаланганми.
Агар натижа ижобий бўлса, дарҳол тўловга ўтиб ва тайёр рақамни олиш учун қулай филиални танлашингиз мумкин. Агар танланган комбинация олинган бўлса, тизим сизга хабар беради ва бошқа вариантни киритишни таклиф қилади.
Хизматнинг ишга туширилиши рақамли давлат хизматларини ривожлантиришда яна бир қадам бўлиб, фуқароларнинг қулайлиги ва улардан фойдаланиш қулайлигига қаратилган, деб таъкидлади корпорация.