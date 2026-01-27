OZ
    19:37, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Қозоғистонда болалар учун SIM-карталар жорий этилади

    ASTANA. Kazinform – ҚР Таълим-маориф вазири Жулдиз Сулейменова Ҳукумат йиғилишидан кейинги матбуот анжуманида болаларнинг ижтимоий тармоқларга киришини чеклаш сиёсати қандай амалга оширилишини тушунтирди.

    SIM-карта
    Фото: freepik

    “Чекловлар масаласига келсак, ҳозирда бир нечта таклифларни кўриб чиқмоқдамиз, ишчи гуруҳ тузилди. Кўпгина мамлакатларда болаларни ноқонуний контентдан ҳимоя қилиш учун қўлланиладиган усуллар мавжуд. Бу масала очиқ, у жамият, ота-оналар, педагогик бирлашмалар ва оммавий ахборот воситалари билан муҳокама қилинмоқда”, — деди у.

    Вазир чеклов чораси учта усул асосида амалга оширилишини айтди.

    “Биринчидан, болалар учун SIM-карталарни рўйхатдан ўтказишни жорий қилмоқчимиз. Бу биринчи усул. Иккинчи усул — 14 ёшгача бўлган болалар ноқонуний контентни кўра олмайдиган механизмни жорий этиш. Учинчидан, энди мактабларда рақамлаштириш ва медиа саводхонлиги фанлари мавжуд. Ушбу фанлар доирасида болаларни рақамли маконда саводхон қилишга ҳаракат қилмоқдамиз”, — деди Жулдиз Сулейменова.

    Теглар:
    Болалар SIM-карталар ҚР Таълим-маориф вазирлиги Ҳукумат
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
