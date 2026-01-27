Қозоғистонда болалар учун SIM-карталар жорий этилади
ASTANA. Kazinform – ҚР Таълим-маориф вазири Жулдиз Сулейменова Ҳукумат йиғилишидан кейинги матбуот анжуманида болаларнинг ижтимоий тармоқларга киришини чеклаш сиёсати қандай амалга оширилишини тушунтирди.
“Чекловлар масаласига келсак, ҳозирда бир нечта таклифларни кўриб чиқмоқдамиз, ишчи гуруҳ тузилди. Кўпгина мамлакатларда болаларни ноқонуний контентдан ҳимоя қилиш учун қўлланиладиган усуллар мавжуд. Бу масала очиқ, у жамият, ота-оналар, педагогик бирлашмалар ва оммавий ахборот воситалари билан муҳокама қилинмоқда”, — деди у.
Вазир чеклов чораси учта усул асосида амалга оширилишини айтди.
“Биринчидан, болалар учун SIM-карталарни рўйхатдан ўтказишни жорий қилмоқчимиз. Бу биринчи усул. Иккинчи усул — 14 ёшгача бўлган болалар ноқонуний контентни кўра олмайдиган механизмни жорий этиш. Учинчидан, энди мактабларда рақамлаштириш ва медиа саводхонлиги фанлари мавжуд. Ушбу фанлар доирасида болаларни рақамли маконда саводхон қилишга ҳаракат қилмоқдамиз”, — деди Жулдиз Сулейменова.