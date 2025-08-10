OZ
    10:22, 10 Август 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда биринчи АЭС учун ном танланади

    ASTANA. Kazinform - Қозоғистондаги биринчи атом электр станцияси ўз номини олади. Бу ҳақда Атом энергияси агентлиги маълум қилди, дея хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.

    Фото: Алихан Асқар/Kazinform

    Агентликнинг таъкидлашича, объект номи лойиҳада кўзда тутилган.

    “Биз бунинг устида ишлаяпмиз. Тегишли таклифлар бўлса, биз уларни қабул қилишга тайёрмиз”, — дейилади агентлик хабарида. 

    Бир кун аввал, 8 августда Алмати вилоятидаги Улкен қишлоғи яқинида Қозоғистонда биринчи АЭС қуриш лойиҳаси расман ишга туширилди.

    Лойиҳага ажратилган (ажратиладиган) жами сармоя миқдори тахминан 14-15 миллиард долларни ташкил этади.

    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
