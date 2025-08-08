Қозоғистонда биринчи АЭС қурилиши расман бошланди
QONAEV. Kazinform – Қозоғистонда биринчи атом электр станцияси қурилиши расман бошланди.
Алмати вилоятидаги Улкен қишлоғи яқинида Қозоғистон тарихидаги биринчи атом электр станцияси қурилишини бошлаш маросими бўлиб ўтди.
Тантанали тадбирда Қозоғистон Республикаси Атом энергияси агентлиги раҳбари Алмасадам Сатқалиев, “Росатом” давлат корпорацияси бош директори Алексей Лихачев ва бошқа расмий шахслар иштирок этди.
Эслатиб ўтамиз, қурилиш майдончасига махсус жиҳозлар келтирилиб, Нововоронеж атом электр станциясининг макети ҳам ўрнатилди. Қозоғистонда қуриладиган завод ҳам шу моделга ўхшаш бўлади. Моделда кўрсатилган №6 қувват блоки дунёдаги 3+ авлоднинг биринчи қувват блокидир.
Тупроқ намуналарини олиш маросими ўтказилган жойда ҳам бурғулаш ишлари бошланди. Олинган капсуладаги намуналар тадқиқот учун Россия томонига топширилади.
Қозоғистонда биринчи атом электр станцияси қурилишини якунлаш 2035-2036 йилларга мўлжалланган.