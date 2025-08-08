OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    13:49, 08 Август 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда биринчи АЭС қурилиши расман бошланди

    QONAEV. Kazinform – Қозоғистонда биринчи атом электр станцияси қурилиши расман бошланди.

    Фото: Еламан Турисбеков/Kazinform

    Алмати вилоятидаги Улкен қишлоғи яқинида Қозоғистон тарихидаги биринчи атом электр станцияси қурилишини бошлаш маросими бўлиб ўтди.

    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Тантанали тадбирда Қозоғистон Республикаси Атом энергияси агентлиги раҳбари Алмасадам Сатқалиев, “Росатом” давлат корпорацияси бош директори Алексей Лихачев ва бошқа расмий шахслар иштирок этди.

    Фото: Kazinform

    Эслатиб ўтамиз, қурилиш майдончасига махсус жиҳозлар келтирилиб, Нововоронеж атом электр станциясининг макети ҳам ўрнатилди. Қозоғистонда қуриладиган завод ҳам шу моделга ўхшаш бўлади. Моделда кўрсатилган №6 қувват блоки дунёдаги 3+ авлоднинг биринчи қувват блокидир.

    Фото: Александр Павский / /Kazinform

    Тупроқ намуналарини олиш маросими ўтказилган жойда ҳам бурғулаш ишлари бошланди. Олинган капсуладаги намуналар тадқиқот учун Россия томонига топширилади.

    Қозоғистонда биринчи атом электр станцияси қурилишини якунлаш 2035-2036 йилларга мўлжалланган.

    Энергетика Қонаев шаҳри Қозоғистон АЭС Россия
    Жарасқан Нұрыбаев
    Муҳаррир
