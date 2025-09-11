OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    13:37, 11 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда бир ой ичида 41 мингдан ортиқ олди-сотди битимлари амалга оширилди

    ASTANA. Kazinform – 2025 йил август ойида Қозоғистонда уй-жой олди-сотдиси бўйича 41 380 та битим рўйхатга олинди, дея хабар беради Kazinform агентлиги Миллий статистика бюросига таяниб.

    ключ покупка
    Фото: pexels

    Энг кўп битимлар Астана (9 457 та – жами 22,9%) ва Алмати (8 402 та – 20,3%), шунингдек, Қарағанди вилоятида (2 923 та битим) амалга оширилди. Энг кам битимлар Улитау вилоятида амалга оширилган - 283 та битим ёки миллий кўрсаткичнинг атиги 0,7 фоизи.

    Битимлар сонининг ўсиши Жетису (+24,4%), Улитау (+14,6%) ва Ғарбий Қозоғистон (+10,2%) вилоятларида ҳам қайд этилди. Битимлар сонининг камайиши Қизилўрда (-19 фоиз), Туркистон (-8,6 фоиз) ва Жамбил (-5,9 фоиз) вилоятларида кузатилди.

    Кўп хонадонли қурилиш сегментида битимлар сони ой давомида 5 фоизга ошиб, 32 853 тага етди, яъни барча сотувларнинг деярли 80 фоизи. Бу ерда 1 хонали квартиралар етакчи бўлди – 12 734 та битимлар амалга оширилди. Якка тартибдаги уй-жойлар билан тузилган битимлар – 8 527 дона, июль ойига нисбатан ўсиш атиги 0,7 фоизни ташкил этди.

    Статистларнинг таъкидлашича, уй-жой нархлари ўсишда давом этмоқда:

    • янги уй-жой нархлари бир йил ичида - 11,3% га ошди
    • иккиламчи уй-жой нархлари - 8,8 фоизга ошди
    • ижара нархи - 8,5 фоизга ошди

    Янги бинолар Павлодар (+25,8 фоиз), Алмати ва Қизилўрда (+15,3 фоиз), Чимкент (+14,8 фоиз)да қимматлашган.

    Иккиламчи бозорда Ақтўбе (+20,2%) ва Павлодар (+17,8%), ижара бозорида эса Ақтўбе (+43,5%), Кўкшетау (+21%) ва Жезқазған (+20,2%) етакчилик қилмоқда.

    Шунингдек, 2025 йил январь-август ойлари якунларига кўра, уй-жой бозоридаги битимлар сони ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 3 фоизга ошгани қайд этилган.

    Теглар:
    Нарх-наво Статистика Уй-жой Ҳудудлар
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!