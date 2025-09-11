Қозоғистонда бир ой ичида 41 мингдан ортиқ олди-сотди битимлари амалга оширилди
ASTANA. Kazinform – 2025 йил август ойида Қозоғистонда уй-жой олди-сотдиси бўйича 41 380 та битим рўйхатга олинди, дея хабар беради Kazinform агентлиги Миллий статистика бюросига таяниб.
Энг кўп битимлар Астана (9 457 та – жами 22,9%) ва Алмати (8 402 та – 20,3%), шунингдек, Қарағанди вилоятида (2 923 та битим) амалга оширилди. Энг кам битимлар Улитау вилоятида амалга оширилган - 283 та битим ёки миллий кўрсаткичнинг атиги 0,7 фоизи.
Битимлар сонининг ўсиши Жетису (+24,4%), Улитау (+14,6%) ва Ғарбий Қозоғистон (+10,2%) вилоятларида ҳам қайд этилди. Битимлар сонининг камайиши Қизилўрда (-19 фоиз), Туркистон (-8,6 фоиз) ва Жамбил (-5,9 фоиз) вилоятларида кузатилди.
Кўп хонадонли қурилиш сегментида битимлар сони ой давомида 5 фоизга ошиб, 32 853 тага етди, яъни барча сотувларнинг деярли 80 фоизи. Бу ерда 1 хонали квартиралар етакчи бўлди – 12 734 та битимлар амалга оширилди. Якка тартибдаги уй-жойлар билан тузилган битимлар – 8 527 дона, июль ойига нисбатан ўсиш атиги 0,7 фоизни ташкил этди.
Статистларнинг таъкидлашича, уй-жой нархлари ўсишда давом этмоқда:
- янги уй-жой нархлари бир йил ичида - 11,3% га ошди
- иккиламчи уй-жой нархлари - 8,8 фоизга ошди
- ижара нархи - 8,5 фоизга ошди
Янги бинолар Павлодар (+25,8 фоиз), Алмати ва Қизилўрда (+15,3 фоиз), Чимкент (+14,8 фоиз)да қимматлашган.
Иккиламчи бозорда Ақтўбе (+20,2%) ва Павлодар (+17,8%), ижара бозорида эса Ақтўбе (+43,5%), Кўкшетау (+21%) ва Жезқазған (+20,2%) етакчилик қилмоқда.
Шунингдек, 2025 йил январь-август ойлари якунларига кўра, уй-жой бозоридаги битимлар сони ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 3 фоизга ошгани қайд этилган.