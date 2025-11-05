Қозоғистонда бир қатор дори воситаларининг нархлари пасайди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон фармацевтика бозорида давлат томонидан тартибга солинадиган бир қатор дори воситаларининг нархлари пасайди, деб хабар беради Соғлиқни сақлаш вазирлиги.
Нархларнинг пасайиши янгиланган нархлаш механизмини жорий этиш билан боғлиқ. Ушбу тизим дори воситаларининг нархини шакллантириш жараёнини янада шаффоф ва олдиндан айтиб бўладиган қилишга қаратилган.
Ҳозирда 4994 та савдо номидаги дори воситалари учун максимал нархлар белгиланган. 1707 та рецептсиз бериладиган дори воситалари давлат томонидан тартибга солинмайди ва ваколатли орган томонидан мунтазам равишда назорат қилинади.
2025 йилда Тиббий ва фармацевтика назорати қўмитаси мамлакатнинг 20 та ҳудудида дори воситаларининг нархларини кузатди. Тадқиқот вирусли, яллиғланиш, антибактериал, юрак-қон томир ва ошқозон-ичак касалликларини даволаш учун энг машҳур 50 та дори воситасини қамраб олди.
— Сентябрь ойида ўтказилган таҳлил натижаларига кўра, дори воситаларининг 34 фоизининг нархи июнь ойига нисбатан ўртача 7,8 фоизга, октябрь ойида эса 11,1 фоизга пасайган.
Энг сезиларли пасайиш қуйидаги дориларда кузатилди: Гепар комп. Хеель, Ревмоксикам, Цефяпс, ВАЛМАК-Н, Зитмак. Ушбу дорилар аҳоли истеъмоли таркибида муҳим ўрин тутади ва турли касалликларни даволашда кенг қўлланилади, — дейилади хабарда.
Тиббий ва фармацевтика назорати қўмитаси аҳолини юқори сифатли ва хавфсиз дори-дармонлар билан адолатли нархларда таъминлаш мақсадида бозор тенденцияларини таҳлил қилиш ва уларни тизимли равишда кузатиб боришни давом эттиришини эълон қилди.
Бундан ташқари, дори-дармонларни сотишда қонунбузарликлар аниқланган тақдирда, фуқаролар бу ҳақда DariKZ ва Naqty Onim мобил иловалари орқали ёки қўмитанинг ҳудудий бўлимларига мурожаат қилиш орқали хабар беришлари мумкин.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистон дори воситаларини қайси давлатларга экспорт қилиши ҳақида хабар берган эдик.