Қозоғистонда беш йил ичида оналар ўлими 35% га камайди — вазирлик
ASTANА.Кazinform — Сўнгги беш йил ичида Қозоғистонда оналар ўлими 35% га камайди. Бу ҳақда ҚР Соғлиқни сақлаш вазири Ақмарал Алназарова Астанада Марказий Осиёда аёллар ва ёшлар саломатлигига иқлим ва экологик хавфларнинг таъсири бўйича халқаро сессияда маълум қилди.
Сўнгги беш йил ичида Қозоғистонда оналар ўлими 35% га камайди, шунингдек, оналар ва болалар саломатлигининг асосий кўрсаткичлари яхшиланди. Бундан ташқари, гўдаклар ва перинатал ўлим даражаси ҳам пасайди.
Соғлиқни сақлаш вазирлигининг маълумотларига кўра, бу тизимли ислоҳотлар ва тиббий ёрдамнинг замонавий стандартларини жорий этиш натижасидир. Соғлиқни сақлаш вазири Ақмарал Алназарованинг сўзларига кўра, иқлим ўзгариши аҳоли саломатлигига таъсир қилувчи энг муҳим омиллардан бирига айланиб бормоқда.
— Иқлим хавфлари одамлар саломатлиги, демографик жараёнлар ва соғлиқни сақлаш тизимининг барқарорлигига таъсир қилувчи тизимли омилга айланиб бормоқда, — деб таъкидлади вазир.
Унинг сўзларига кўра, ҳароратнинг кўтарилиши ва атроф-муҳит омиллари юқумли ва юрак-қон томир касалликлари хавфини ошириши ва аёлларнинг репродуктив саломатлигига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Мамлакатда ҳомиладор аёлларни эрта кузатиш ва аёллар саломатлигини мустаҳкамлашга қаратилган "Оналар саломатлиги" дастури амалга оширилмоқда. Шунингдек, бирламчи тиббий-санитария ёрдами даражасида ва ҳудудий перинатал марказларда аёллар консультациялари фаолияти қайта тикланди.
Ҳомиладор аёлларнинг 90% дан ортиғи 12 ҳафтагача рўйхатга олинган. Туғма нуқсонлар ва хромосома патологиялари бўлган болани туғиш хавфини ўз вақтида баҳолаш учун "Бир кунлик клиника" лойиҳаси амалга оширилмоқда.
Ушбу лойиҳа аёлларга қисқа вақт ичида зарур текширувлар ва консультациялардан ўтиш, тиббий ёрдамнинг мавжудлиги ва ўз вақтида тақдим этилишини ошириш имконини беради. Шунингдек, ўсмирларнинг репродуктив ва руҳий саломатлиги масалалари бўйича профилактика ишлари ва консультациялар олиб бориладиган ёшлар саломатлиги марказлари ҳам фаолият юритмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда оналар ўлими тарихий минимал даражагача камайди.