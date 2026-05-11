Қозоғистонда бензин, дизель ва автогаз нархлари
ASTANА. Кazinform - Қозоғистонда ёқилғи нархи ҳудудга ва муайян ёқилғи қуйиш шохобчаларига боғлиқ.
11 май ҳолатига кўра, нархлар оралиғи қуйидагича:
АИ-92
- Астана: 238-239 тенге/л
- Алмати: 238-241 тенге/л
- Чимкент: 224-227 тенге/л
АИ-95
- Астана: 310-315 тенге/л
- Алмати: 320-322 тенге/л
- Чимкент: 303-305 тенге/л
АИ-98
- Астана: 355-357 тенге/л
- Алмати: 360-375 тенге/л
- Чимкент: 345-350 тенге/л
Дизель ёқилғиси
- Астана: 327-329 тенге/л
- Алмати: 330-337 тенге/л
- Чимкент: 332-335 тенге/л
Газ
- Астана: 112 тенге/л
- Алмати: 112 тенге/л
- Чимкент: 102 тенге/л