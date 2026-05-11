    Қозоғистонда бензин, дизель ва автогаз нархлари

    ASTANА. Кazinform - Қозоғистонда ёқилғи нархи ҳудудга ва муайян ёқилғи қуйиш шохобчаларига боғлиқ.

    Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане
    11 май ҳолатига кўра, нархлар оралиғи қуйидагича:

    АИ-92

    • Астана: 238-239 тенге/л
    • Алмати: 238-241 тенге/л
    • Чимкент: 224-227 тенге/л

    АИ-95

    • Астана: 310-315 тенге/л
    • Алмати: 320-322 тенге/л
    • Чимкент: 303-305 тенге/л

    АИ-98

    • Астана: 355-357 тенге/л
    • Алмати: 360-375 тенге/л
    • Чимкент: 345-350 тенге/л

    Дизель ёқилғиси

    • Астана: 327-329 тенге/л
    • Алмати: 330-337 тенге/л
    • Чимкент: 332-335 тенге/л

    Газ

    • Астана: 112 тенге/л
    • Алмати: 112 тенге/л
    • Чимкент: 102 тенге/л
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф