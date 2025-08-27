OZ
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    Қозоғистонда автомобиллар сони 5,5 миллионга етди — ИИВ

    ASTANА. Кazinform — ҚР ИИВ Маъмурий полиция қўмитаси раиси Қайсар Султанбаевнинг Марказий коммуникациялар хизмати майдончасида бўлиб ўтган матбуот анжуманида маълум қилишича, мустақилликнинг 34 йилида мамлакатда автомобиллар сони 2,5 баробарга кўпайган.

    автомобиль
    Фото: Ағибай Аяпбергенов/Kazinform

    — Мустақиллик даврида мамлакатимиз автопарки 2 миллиондан 5,5 миллионга, яъни 2,5 баробарга, аҳоли сони эса 3,5 миллион кишига кўпайди. Бундан ташқари, мамлакатимиз ҳудудидан 3 миллион хорижий автомобиль ўтади, — деди Қайсар Султанбаев.

    Шунингдек, у йўл-транспорт ҳодисаларини рўйхатга олиш тартиби ўзгарганига қарамай, йўл-транспорт ҳодисалари сони 75 фоиздан (1192 тадан 2080 тагача) 51 фоизга камайганини таъкидлади.

    — Йўл-транспорт ҳодисаларида жабрланганлар сони эса 91 фоиздан (1548 нафардан 2954 нафарга) 63 фоизга (16049 нафардан 26132 нафарга) камайганига гувоҳ бўлдик. Жорий йилда йўл-транспорт ҳодисаларида ҳалок бўлганлар сони 8 фоизга камайди (1480 нафардан 1366 нафаргача), — ​​деди қўмита раҳбари.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон экотранспортга ўтаётганлиги ҳақида хабар берган эдик.

    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
