Қозоғистонда автомобиллар сони 5,5 миллионга етди — ИИВ
ASTANА. Кazinform — ҚР ИИВ Маъмурий полиция қўмитаси раиси Қайсар Султанбаевнинг Марказий коммуникациялар хизмати майдончасида бўлиб ўтган матбуот анжуманида маълум қилишича, мустақилликнинг 34 йилида мамлакатда автомобиллар сони 2,5 баробарга кўпайган.
— Мустақиллик даврида мамлакатимиз автопарки 2 миллиондан 5,5 миллионга, яъни 2,5 баробарга, аҳоли сони эса 3,5 миллион кишига кўпайди. Бундан ташқари, мамлакатимиз ҳудудидан 3 миллион хорижий автомобиль ўтади, — деди Қайсар Султанбаев.
Шунингдек, у йўл-транспорт ҳодисаларини рўйхатга олиш тартиби ўзгарганига қарамай, йўл-транспорт ҳодисалари сони 75 фоиздан (1192 тадан 2080 тагача) 51 фоизга камайганини таъкидлади.
— Йўл-транспорт ҳодисаларида жабрланганлар сони эса 91 фоиздан (1548 нафардан 2954 нафарга) 63 фоизга (16049 нафардан 26132 нафарга) камайганига гувоҳ бўлдик. Жорий йилда йўл-транспорт ҳодисаларида ҳалок бўлганлар сони 8 фоизга камайди (1480 нафардан 1366 нафаргача), — деди қўмита раҳбари.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон экотранспортга ўтаётганлиги ҳақида хабар берган эдик.