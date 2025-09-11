Қозоғистонда 8 ойда ЯИМ ўсиши 6,5 фоизни ташкил этди
ASTANA. Kazinform — Миллий статистика бюросининг тезкор маълумотларига кўра, Қозоғистон ялпи ички маҳсулотининг ўсиши 2025 йилнинг саккиз ойида 6,5 фоизга етди. Бу ҳақда Миллий иқтисодиёт вазирлиги хабар берди.
Ўсишнинг асосий омиллари савдо, саноат ва алоқа соҳаларида ижобий динамика бўлди.
Саноат 7,6 фоизга ўсди. Ишлаб чиқариш соҳасида ўсиш суръатларининг тезлашиши кузатилиб, 2024 йилнинг шу даврига нисбатан 6,5 фоизга ўсди. Ишлаб чиқариш саноатининг асосий омиллари: машинасозлик (+15,1 фоиз), озиқ-овқат ишлаб чиқариш (+10,1 фоиз), нефтни қайта ишлаш (+7,6 фоиз), кимё саноати (+7,5 фоиз) ва металлургия (+7,5 фоиз).
Савдо айланмаси асосан улгуржи савдо ҳисобига 8,9 фоизга ўсди, уларнинг тармоқдаги улуши 66,6 фоизни ташкил этади. Энг юқори ўсиш суръатлари Чимкент (+21,3%), Шарқий Қозоғистон (+5,7%) ва Жетису (+0,6%) вилоятларида қайд этилган.