    18:10, 25 Август 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда 50 мингга яқин мопед рўйхатга олинди

    ASTANА. Кazinform — Жорий йилнинг июль ойида 1 мингдан ортиқ мопедлар жарима майдончаларига қўйилган. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги маълум қилди.

    мопед
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    — Ҳозирда мамлакатимизда тегишли қонун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатга олинган мопедлар сони 48 139 тага етди, — дейилади вазирликнинг Кazinform агентлигига берган жавобида.

    Мопед ҳайдовчиларининг йўл ҳаракати қоидаларига риоя этиши юзасидан Ички ишлар вазирлиги томонидан тегишли чоралар кўрилмоқда. Жорий йилнинг 19-21 июль кунлари мамлакат ҳудудида мопед транспорт воситаларини бошқариш тартибига оид шошилинч профилактика тадбирлари ўтказилди.

    — Мазкур тадбир давомида мопед ҳайдовчилари ўртасида 3 мингдан ортиқ қоидабузарликлар аниқланиб, 1 мингдан ортиқ мопедлар жарима майдончаларига жойлаштирилди. Бундай шошилинч профилактика тадбирлари ҳудудлардаги ички ишлар бошқармалари томонидан ҳам мунтазам равишда амалга оширилмоқда, — дейилади вазирлик ахборотида.

    Эслатиб ўтамиз, 2025 йил 5 апрелдан бошлаб мопедларни механик транспорт воситаларига тенглаштирувчи қонунчиликка ўзгартиришлар кучга кирганлиги ҳақида хабар берган эдик.

