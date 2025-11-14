Қозоғистонда 3 миллион Android телефонида янги қутқарув тизими ишлайди
ASTANА. Кazinform — Астанадаги қутқарувчилар муаммога дуч келган фуқаронинг аниқ жойлашувини автоматик равишда аниқлашлари мумкин. Android ёки iOS қурилмасига эга фуқаро 112 рақамига қўнғироқ қилганда, унинг координаталари дарҳол оператор экранида пайдо бўлади.
Бу халқаро Advanced Mobile Location тизими орқали амалга оширилади.
— Фавқулодда вазиятда бизга қўнғироқ қилган фуқаронинг қурилмаси автоматик равишда унинг аниқ жойлашувини аниқлайди ва координаталарни операторга юборади. Тизим дарҳол энг яқин қутқарув ёки фавқулодда вазиятлар гуруҳини аниқлайди ва уларни операторга тақдим этади. Бунинг ёрдамида мутахассислар аввалгидан анча тезроқ ҳаракат қилишлари мумкин. Агар қурилмада Интернетга кириш имкони бўлмаса, AML тизими координаталарни SMS орқали юборади, — деди IT-Space бош директори Нуржан Нурлибаев Кazinformга берган интервьюсида.
Ҳозирча тизим бутун мамлакат бўйлаб 3 миллион Android телефонида ишламоқда. Мамлакат бўйлаб iOS қурилмаларининг жами 95% синов режимида уланган. Мутахассислар йил охирига қадар Қозоғистондаги барча смартфонларда Advanced Mobile Location тизимини жорий этишни режалаштирмоқдалар.
— Агар бирор киши қўнғироқ қилса ва унга боғланишнинг иложи бўлмаса, оператор унга автоматик равишда қайта қўнғироқ қилиши мумкин. Шу тарзда биз боғланишнинг иложи бўлмаган кўплаб фавқулодда қўнғироқларга қайта қўнғироқ қилишимиз мумкин. Тизим автоматик равишда унинг қайси бўлим ва ҳудудда жойлашганлигини, шунингдек, қандай кучлар ва ускуналар кераклигини кўрсатади. Масалан, агар бирор объект бўлса, тизим дарҳол унинг ёнғин хавфи остида эканлигини аниқлайди, қандай материаллар сақланганлигини ҳисобга олади ва шунга мос равишда қандай ҳаракат қилиш кераклигини белгилайди. Илгари буларнинг барчаси қўлда бажариларди, шунинг учун маълумот беришда 5-10 дақиқагача вақт йўқотиларди. Бизнинг мақсадимиз эса инсон омилини минималлаштиришдир, — дейди у.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонликлар тез ёрдам хизматига муқобил каналлар орқали қўнғироқ қилишлари мумкин.