Қозоғистонда 24 ёшгача бўлган ходимлар қанча маош олади
ASTANA. Kazinform – 2025 йилда 16-24 ёшдаги ходимларнинг ўртача иш ҳақи 279 900 тенгени ташкил этди, бу даромади 400 минг тенгедан ортиқ бўлган барча бошқа ёш гуруҳларига қараганда камроқ, дея хабар беради Kazinform Energypromга таяниб.
ҚР Миллий Статистика Бюроси (АСПиР) маълумотларига кўра, 16-24 ёшдаги ишчилар барча ёш гуруҳлари орасида энг паст иш ҳақига эга. 2025 йилда Z авлодининг ўртача даромади 279 900 тенгени ташкил этган бўлса, бошқа ёш гуруҳларида ўртача номинал иш ҳақи 400 минг тенгедан ошди.
Энг юқори даромад 35-44 ёшдаги ишчилар учун қайд этилган, яъни 455,100 тенге. 45-54 ёшдагилар учун ўртача иш ҳақи 430 000 тенге. 55 ёшдан ошган ишчилар 377 400 тенге, пенсионерлар эса 337 300 тенге маош олади.
Йил давомида иш ҳақининг ўсиши 35-44 (+14,5%) ва 45-54 (+15,3%) ёшдагилар орасида энг сезиларли бўлди. Энг кам ўсиш пенсионерлар (+5,9%) орасида кузатилди.
Таълим даражаси бўйича энг юқори даромад олий маълумотдан кейинги даражаси (магистратура ва докторантура)га эга мутахассисларда: 672,5 минг тенге. Олий маълумотли ходимлар 497 600 тенге маош олади. Энг кам маош - ўрта маълумотли ишчилар ҳиссасига тўғри келади: 289 700 тенге (йилга нисбатан +10,5%). Энг катта ўсиш олий ўқув юртидан кейинги таълимга эга ходимларга тўғри келади: +20,3%.
2025 йилнинг учинчи чорагида мамлакатда ўртача номинал иш ҳақи 429,4 минг тенгени ташкил этди, бу 2019 йилги кўрсаткичдан 2,3 баробар кўпдир.
2024 йилда энг юқори минтақавий иш ҳақи Атирау (633,3 минг тенге), Манғистау (580,9 минг тенге) ва Улитау (533,6 минг тенге) вилоятларида қайд этилган. Энг паст кўрсаткич Шимолий Қозоғистон, Жетису ва Туркистон вилоятларида бўлган (тахминан 293-295 минг тенге).
Фаолият турлари бўйича энг юқори даромадларни раҳбарлар ва давлат хизматчилари олади - 685,9 минг тенге; шу билан бирга давлат хизматчиларининг ўртача маоши 338 600 тенге. Саноат, транспорт, қурилиш, оператор ва ҳайдовчилар 460 минг тенгедан ортиқ маош олади. Мутахассислар - 443 минг тенге олади. Малакасиз ишчи кучи - 180 200 тенге олади.
Жинслар бўйича эркакларнинг даромадлари юқори: тафовут саноатда 26,3% ни, хизматлар ва савдо соҳасида 4,1% ни ташкил қилади.
Ишчиларнинг иш ҳақи даражаси бўйича тақсимланишига кўра, энг катта гуруҳ даромади 300-400 минг тенге (31,1% ёки 1 миллиондан ортиқ киши) бўлган ходимлардир. Уларнинг 21,7 фоизи 200-300 минг тенге, 21,3 фоизи эса 100-200 минг тенге олади. Тахминан 23 фоизи 500 000 тенгедан ортиқ даромад олади. Ходимларнинг 3,9 фоизи (130,5 минг киши) 1,1 миллион тенгедан ортиқ маош олади.